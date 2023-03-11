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「漂亮寶貝」無預警公開被性侵傷痛 兩個女兒得知嚇傻

記者蘇詠智／即時報導
布魯克雪德絲對兩個女兒關愛備至，親子間感情向來親密。（取材自Instagram）
布魯克雪德絲對兩個女兒關愛備至，親子間感情向來親密。（取材自Instagram）

年輕時即以「漂亮寶貝」（Pretty Baby）封號紅遍全球的美國女星布魯克雪德絲（Brooke Shields），今年初推出了個人紀錄電影「漂亮寶貝：布魯克雪德絲」，揭露一堆外人不得而知的風光背後陰暗生活，像是才小學沒畢業就被找去演雛妓，根本啥也不太清楚已經變成「性感象徵」，或是在演「藍色珊瑚礁」（The Blue Lagoon）時，被導演和劇組人員設計要讓她跟男主角克里斯多夫亞金斯（Christopher Atkins）真的談戀愛等等，最勁爆的當屬她稱曾在22歲的時候被自以為是朋友的演藝圈人士騙進飯店房間裡性侵，她透露事發當時怕反抗過頭會對自身安全更不利，沒有太抵抗，卻在搭計程車回家時，難過地一路大哭。

這些驚人的秘密從未在公眾面前曝光，果然讓紀錄片成為討論焦點，媒體也大幅報導，然而她的兩個女兒卻在毫無心理準備下得知母親隱藏多年的慘痛遭遇，十分不滿，認為布魯克雪德絲應該要先跟她們聊一下，讓她們至少心裡有個底，而不是像現在這樣，都不知道該如何面對。

布魯克坦言：「她們氣炸了，我也惹了點麻煩，不過因此也開啟了一些討論話題。」她的兩個女兒都和她一樣長腿、俏麗，也是她最珍惜的心肝寶貝，雖然母女之間因此有了點不愉快，布魯克很快就知道該怎麼解決，沒有讓女兒對她生氣太久。

布魯克雪德絲年輕時就走紅，是影壇「漂亮寶貝」。（取材自Instagram）
布魯克雪德絲年輕時就走紅，是影壇「漂亮寶貝」。（取材自Instagram）
布魯克雪德絲在紀錄片中揭露一堆暗黑祕密，引起外界熱烈討論。（取材自IMDb）
布魯克雪德絲在紀錄片中揭露一堆暗黑祕密，引起外界熱烈討論。（取材自IMDb）

導演 性侵 電影

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