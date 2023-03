媽的多重宇宙創意源自台灣媽媽 楊紫瓊封后差最後一步

「媽的多重宇宙」劇本靈感來自導演想讓媽媽進入「駭客任務」。(取材自IMDb)

第95屆奧斯卡 金像獎倒數計時,女主角楊紫瓊 挑戰以「媽的多重宇宙 」(Everything Everywhere All at Once)力拚奧斯卡首位亞裔影后;母親是台灣人的導演關家永(Daniel Kwan)透露,劇本靈感來自想讓媽媽進入「駭客任務」(The Matrix)。

「媽的多重宇宙」獲得奧斯卡11項提名,成為本屆入圍最大贏家,開獎前更相繼摘下金球獎、美國演員工會獎、美國電影獨立精神獎等,橫掃300多個國際大小獎,成為奧斯卡呼聲極高作品,其中楊紫瓊和關繼威也被視為奪獎熱門、可望寫下歷史紀錄。

中央社報導,「媽的多重宇宙」製作團隊與演員以亞裔居多,與台灣也頗有淵源。導演之一的關家永父親是香港人,母親則來自台灣,這部電影也反映他的成長背景,尤其跟媽媽之間的關係,都投射在裡面。

關家永在構思劇本時,提出了讓他媽媽進入「駭客任務」的有趣概念,因而寫出「媽的多重宇宙」這部腦洞大開的奇幻家庭片,結果意外帶著大家闖進奧斯卡,讓他和搭檔導演丹尼爾舒奈特(Daniel Scheinert)都感到神奇。