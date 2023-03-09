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媽的多重宇宙創意源自台灣媽媽 楊紫瓊封后差最後一步

娛樂新聞組╱綜合報導
「媽的多重宇宙」劇本靈感來自導演想讓媽媽進入「駭客任務」。(取材自IMDb)
「媽的多重宇宙」劇本靈感來自導演想讓媽媽進入「駭客任務」。(取材自IMDb)

第95屆奧斯卡金像獎倒數計時，女主角楊紫瓊挑戰以「媽的多重宇宙」(Everything Everywhere All at Once)力拚奧斯卡首位亞裔影后；母親是台灣人的導演關家永（Daniel Kwan）透露，劇本靈感來自想讓媽媽進入「駭客任務」(The Matrix)。

「媽的多重宇宙」獲得奧斯卡11項提名，成為本屆入圍最大贏家，開獎前更相繼摘下金球獎、美國演員工會獎、美國電影獨立精神獎等，橫掃300多個國際大小獎，成為奧斯卡呼聲極高作品，其中楊紫瓊和關繼威也被視為奪獎熱門、可望寫下歷史紀錄。

中央社報導，「媽的多重宇宙」製作團隊與演員以亞裔居多，與台灣也頗有淵源。導演之一的關家永父親是香港人，母親則來自台灣，這部電影也反映他的成長背景，尤其跟媽媽之間的關係，都投射在裡面。

關家永在構思劇本時，提出了讓他媽媽進入「駭客任務」的有趣概念，因而寫出「媽的多重宇宙」這部腦洞大開的奇幻家庭片，結果意外帶著大家闖進奧斯卡，讓他和搭檔導演丹尼爾舒奈特（Daniel Scheinert）都感到神奇。

片中楊紫瓊的女兒史蒂芬妮許（Stephanie Hsu），她的媽媽同樣來自台灣，亞裔美國家庭故事讓她們很有感。她表示，帶母親看完電影後，母親感動地指著楊紫瓊所飾演的角色說道：「那就是我。」史蒂芬妮許這次將與同片演員潔美李寇蒂斯（Jamie LeeCurtis），同組競爭奧斯卡最佳女配角獎。

史蒂芬妮許的媽媽同樣來自台灣。(美聯社)
史蒂芬妮許的媽媽同樣來自台灣。(美聯社)

奧斯卡 媽的多重宇宙 楊紫瓊

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