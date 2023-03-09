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奧斯卡前瞻／阿湯哥「獨行俠」與卡麥隆「阿凡達2」搶最佳影片

中央社／台北即時報導
30多年後湯姆克魯斯親自監製捍衛戰士續集「獨行俠」，勾起影迷滿滿回憶。（歐新社資料照片）
30多年後湯姆克魯斯親自監製捍衛戰士續集「獨行俠」，勾起影迷滿滿回憶。（歐新社資料照片）

第95屆奧斯卡頒獎典禮將在3月12日登場，好萊塢一步步走出疫情陰霾，去年繳出亮眼成績。湯姆克魯斯(Tom Cruise)的「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick）和詹姆斯卡麥隆（James Cameron）的「阿凡達：水之道」（Avatar: The Way of Water）不約而同讓觀眾重溫往日情懷，製作團隊幕後努力也得到奧斯卡入圍肯定，雙雙入圍最佳影片。

「捍衛戰士：獨行俠」因疫情一延再延，終於在去年5月上映，湯姆克魯斯集客效果再現，不但翻轉觀眾兩年來居家看串流的習慣，更召回心有「飛行魂」、當年因捍衛戰士愛上F-14雄貓戰機的老影迷，進場體驗更威風熱血的新一代戰鬥機。

銀幕裡戰機轟隆聲響震撼粉絲，遭疫情摧殘多時的好萊塢票房也衝出漂亮成績。史蒂芬史匹柏在奧斯卡入圍午宴直言，是湯姆克魯斯和獨行俠「救了好萊塢一命」。

年底壓軸登場的「阿凡達：水之道」為觀眾複習架空宇宙觀，開啟更豐富多彩的星球面貌，與其說看電影，影迷更像重返充滿刺激的壯闊場面的潘朵拉。詹姆斯卡麥隆曾用「異形2」(Aliens)和「魔鬼終結者2」(Terminator 2 )證明電影續集可以比第一集更精采，「水之道」再度驗證他迷人的說故事功力。

「獨行俠」票房累計逾14億美元，「水之道」更已突破22億美元。

擔任「獨行俠」監製的湯姆克魯斯和派拉蒙公司寧願把檔期一延再延，也不願改為串流上映，電影票房反映行銷策略成功，影迷一刷再刷、甚至幾十刷「抖內」出驚人票房。

「獨行俠」的成功靠的可不只是幾層樓高的巨幕效果而已，包含阿湯哥在內，演員們親自參與飛行訓練，導演喬瑟夫柯辛斯基帶領拍攝團隊近距離捕捉戰機英姿，讓觀眾意猶未盡的精采情節則有克魯格（Ehren Kruger）、辛格（Eric Warren Singer）和麥奎瑞（Christopher McQuarrie）3位編劇合力操刀。

昔日克萊格（Peter Craig）和馬克斯（Justin Marks）兩人合作創造「獨行俠」與「冰人」的瑜亮之爭，30多年後改編續作入圍奧斯卡與編劇工會最佳改編劇本，足見製作團隊雕琢角色與故事的認真軌跡。辛格與麥奎瑞兩人曾各自以「瞞天大佈局」（American Hustle）和「刺激驚爆點」（The Usual Suspects）入圍最佳原著劇本，今年再搶金，背後多了F-18機隊助威。

1997年，湯姆克魯斯以「征服情海」（Jerry Maguire）入圍奧斯卡最佳男主角，詹姆斯卡麥隆隔年靠「鐵達尼號」(Titanic)拿下最佳導演，2022年好萊塢影壇迎接後疫情時代，阿湯哥和卡麥隆分別扛起上下半年票房，又連袂以監製身分角逐奧斯卡獎，成為影壇一大話題。

湯姆克魯斯主演「捍衛戰士2：獨行俠」讓觀眾重溫36年前的往日情懷，精采故事催出全...
湯姆克魯斯主演「捍衛戰士2：獨行俠」讓觀眾重溫36年前的往日情懷，精采故事催出全球票房佳績。(歐新社資料照)
「阿凡達2」影迷像重返充滿刺激的壯闊場面的潘朵拉。（取材自IMDb）
「阿凡達2」影迷像重返充滿刺激的壯闊場面的潘朵拉。（取材自IMDb）

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