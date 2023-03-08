我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

詐騙橫行…子女旅美 獨居台婦被騙百萬美元

麥卡錫主義再起 趙美心遭攻擊痛批：醜陋虛假

奧斯卡影帝之爭 布蘭登費雪對決奧斯汀巴特勒

記者蘇詠智／綜合報導
奧斯汀巴特勒在英國拿下影帝大獎，奧斯卡勝出氣勢攀高。（路透資料照片）
奧斯汀巴特勒在英國拿下影帝大獎，奧斯卡勝出氣勢攀高。（路透資料照片）

第95屆奧斯卡金像獎頒獎典禮即將12日舉行，備受矚目的影帝之爭，似已成為「我的鯨魚老爸」布蘭登費雪（Brendan Fraser）與「貓王艾維斯」奧斯汀巴特勒（Austin Butler）的雙雄對決，氣勢最早衝上巔峰的「伊尼舍林的女妖」柯林法洛（Colin Farrell）已被他們拋在後頭。

根據奧斯卡過往偏愛演員扮演真實人物，或在外形上重大改變的口味，柯林法洛在三人之中最吃虧，因為他在「伊尼舍林的女妖」扮演的並非現實世界名人，也不需要增胖、減肥或扮老、扮醜。他從去年威尼斯影展擊退布蘭登費雪後氣勢一直領先，到今年初的金球獎還抱回一座最佳音樂或喜劇類影帝，哪知道後來布蘭登費雪連奪評論家選擇獎和美國演員工會獎雙料影帝，金球獎戲劇類影帝奧斯汀巴特勒更在柯林的主場—英國影藝學院電影獎勝出，讓柯林的氣勢嚴重受挫。

每年奧斯卡都會有東山再起的藝人贏得各方關愛眼神，今年的代表就是布蘭登費雪，不過「我的鯨魚老爸」片子本身評價有點兩極，票房不突出，略微削弱他的戰力。反觀「貓王艾維斯」熱賣1億5000萬美元，奧斯汀巴特勒把不朽巨星、人人在心目中都有既定印象的「貓王」艾維斯普里斯萊（Elvis Presley）演得讓大多數人豎起大姆指，更連貓王家人都讚賞，難度之高為他大加分。

到底小金人會是誰的囊中物？下周一就會見分曉。

柯林法洛氣勢已被其他對手超越。（歐新社資料照片）
柯林法洛氣勢已被其他對手超越。（歐新社資料照片）
布蘭登費雪東山再起打動不少人。（路透）
布蘭登費雪東山再起打動不少人。（路透）

奧斯卡 金球獎 電影

上一則

盜墓劇被盯上…中國官方要「嚴管」 劇迷憂心沒得看

下一則

歐洲街頭幫拍照 台灣天后蔡依林被當路人

延伸閱讀

奧斯卡影帝大戰 雙雄對決 「他」已無望？

奧斯卡影帝大戰 雙雄對決 「他」已無望？
奪美國演員工會獎首位亞裔影后 楊紫瓊激動飆髒話

奪美國演員工會獎首位亞裔影后 楊紫瓊激動飆髒話
「媽的多重宇宙」稱霸演員工會獎 潔米李寇提斯激吻楊紫瓊

「媽的多重宇宙」稱霸演員工會獎 潔米李寇提斯激吻楊紫瓊
楊紫瓊奪演員工會獎影后 「媽的多重宇宙」拿下最佳整體演出獎

楊紫瓊奪演員工會獎影后 「媽的多重宇宙」拿下最佳整體演出獎

熱門新聞

趙露思(右)和吳磊在「星漢燦爛·月升滄海」中CP感十足。（圖：WeTV提供）

趙露思飆罵吳磊「媽個X」影片瘋傳 網：甜妹形象毀了

2023-03-02 22:47
林鳳英嫁比利時富商，外表依舊保持亮麗。（記者王聰賢／攝影）

台全裸豔星嫁富商7年 夫分好遺產她卻為1女氣喊離婚

2023-02-28 19:49
工藤靜香和木村拓哉被爆4月將閃電離婚。（取材自Instagram）

木村拓哉傳4月離婚內幕曝光 關鍵竟是工藤靜香1舉動

2023-03-06 20:32
這是真人還是AI繪圖？網友製作的「AI真人辨識測驗」，共有20位美女讓您考考眼力。(取自PTT)

20張美女圖 測您能否分辨「誰是AI」

2023-03-06 11:47
香港導演羅俊偉。 （翻自YouTube）

香港導演逼夜店妹當性奴 要求15分鐘內提供3P對象

2023-03-01 02:35
「星落凝成糖」由陳星旭（圖）、李蘭迪主演，講述「上錯花轎嫁對郎」故事。（取材自微博）

戲說從頭／「星落凝成糖」上錯花轎嫁對郎 反差人設吸睛

2023-03-05 02:11

超人氣

更多 >
「台灣快完蛋了」 84歲王建煊將宣布參選總統

「台灣快完蛋了」 84歲王建煊將宣布參選總統
銀髮族何時可不再繳地產稅？各州規定不同

銀髮族何時可不再繳地產稅？各州規定不同
墨西哥遭遇致命綁架 美公民2死2獲救回國

墨西哥遭遇致命綁架 美公民2死2獲救回國
有效10年中國簽證…芝加哥中領館：恢復後可直接赴中

有效10年中國簽證…芝加哥中領館：恢復後可直接赴中
詐騙橫行 退休老師在台獨居被騙超過百萬美金

詐騙橫行 退休老師在台獨居被騙超過百萬美金