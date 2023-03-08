奧斯卡影帝之爭 布蘭登費雪對決奧斯汀巴特勒

奧斯汀巴特勒在英國拿下影帝大獎，奧斯卡勝出氣勢攀高。（路透資料照片）

第95屆奧斯卡 金像獎頒獎典禮即將12日舉行，備受矚目的影帝之爭，似已成為「我的鯨魚老爸」布蘭登費雪（Brendan Fraser）與「貓王艾維斯」奧斯汀巴特勒（Austin Butler）的雙雄對決，氣勢最早衝上巔峰的「伊尼舍林的女妖」柯林法洛（Colin Farrell）已被他們拋在後頭。

根據奧斯卡過往偏愛演員扮演真實人物，或在外形上重大改變的口味，柯林法洛在三人之中最吃虧，因為他在「伊尼舍林的女妖」扮演的並非現實世界名人，也不需要增胖、減肥或扮老、扮醜。他從去年威尼斯影展擊退布蘭登費雪後氣勢一直領先，到今年初的金球獎 還抱回一座最佳音樂或喜劇類影帝，哪知道後來布蘭登費雪連奪評論家選擇獎和美國演員工會獎雙料影帝，金球獎戲劇類影帝奧斯汀巴特勒更在柯林的主場—英國影藝學院電影 獎勝出，讓柯林的氣勢嚴重受挫。

每年奧斯卡都會有東山再起的藝人贏得各方關愛眼神，今年的代表就是布蘭登費雪，不過「我的鯨魚老爸」片子本身評價有點兩極，票房不突出，略微削弱他的戰力。反觀「貓王艾維斯」熱賣1億5000萬美元，奧斯汀巴特勒把不朽巨星、人人在心目中都有既定印象的「貓王」艾維斯普里斯萊（Elvis Presley）演得讓大多數人豎起大姆指，更連貓王家人都讚賞，難度之高為他大加分。