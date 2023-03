凱特布蘭琪演活霸氣女指揮 新片狂掃影后獎

凱特布蘭琪在「TÁR塔爾」演出獲得威尼斯影展等大獎肯定。(圖:UIP提供)

已經擁有一座奧斯卡 影后與一座奧斯卡女配角獎的凱特 布蘭琪(Cate Blanchett),本屆再度以「TÁR塔爾」強勢角逐小金人,和「媽的多重宇宙」(Everything Everywhere All at Once)楊紫瓊戰得難分難解。她在片中飾演樂團首席女指揮,領導風格霸氣,常在不知不覺中傷害到別人,她也坦言:「演出這部電影 對我來說是很大的挑戰,因為我必須把這個角色演活,並且讓觀眾對她的經驗產生感情連結-因為她是一個其實並不瞭解自己的女人。」

在片中凱特扮演的女指揮塔爾,和德國影后妮娜荷絲(Nina Hoss)飾演的樂團團長同居,且共同領養女兒,「燃燒女子的畫像」(Portrait of a Lady on Fire)女主角諾耶米梅蘭(Noémie Merlant)扮演她的助理,卻也與她有似乎超越上司、下屬的關係。諾耶米認為,電影裡呈現了一般觀眾很少見到的世界,那就是古典樂管弦樂團和指揮家的世界,但是這部電影以一位女指揮家為中心人物,並透過片中的其他女性角色來探索這個世界對於生活和工作的各種複雜的人際關係。這是一個反映當今社會的故事,不但審視了人與人之間的權力關係,也對這些關係的複雜性提出質問。