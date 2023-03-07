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奧斯卡前瞻／「皮諾丘」連結導演親子情 衝擊最佳動畫

中央社／台北7日電
「吉勒摩戴托羅之皮諾丘」結合美國、英國和墨西哥三地團隊，耗費15年製作。(取材自IMDb)
「吉勒摩戴托羅之皮諾丘」結合美國、英國和墨西哥三地團隊，耗費15年製作。(取材自IMDb)

「說謊的人鼻子會像小木偶一樣變長喔」，提到小木偶皮諾丘，你會想到大鯨魚？馬戲團？還是閃閃發亮的仙女？「吉勒摩戴托羅之皮諾丘」 （Guillermo del Toro's Pinocchio）不但質感粗糙還四肢破損，訴求反思戰爭議題令人耳目一新。以「水底情深」（The Shape of Water）贏得最佳導演的吉勒摩戴托羅（Guillermo del Toro'），這回能否再以動畫作品抱回奧斯卡？

第95屆奧斯卡頒獎典禮將在3月12日登場，「皮諾丘」故事背景是法西斯時期義大利，墨索里尼右派勢力崛起，木匠傑佩托的親生兒子因戰爭不幸身亡，傑佩托傷心欲絕之際雕出具有特殊能力小木偶皮諾丘，皮諾丘進入馬戲團演出不斷重生的戲碼，還被徵召作戰，帶領觀眾反思生命和戰爭。

吉勒摩戴托羅的小木偶打破溫馴聽話、道德教育的角色框架，被村民視為異類怪物的他在教堂中問爸爸：「為何村民敬愛十字架上的耶穌，卻不喜歡同樣也是由木頭做成的我」；小木偶原本只是想當讓父親引以為傲的兒子，在遇上戰爭與死亡威脅後，進而學會為守護他人挺身而出。

父子之情、死亡與戰爭是吉勒摩戴托羅電影作品常見的元素，定格動畫與數位動畫相比雖不完美，對他而言卻最能反映現實，小至場景中的塵埃、大至舞台雕刻和裝飾，皆能創造出獨特美感。

這部動畫結合美國、英國和墨西哥3地團隊，耗費15年製作，儘管質感粗糙，皮諾丘雙耳不對稱、由木頭做成的四肢有些微破損，卻更具真實感。吉勒摩戴托羅花了許多時間與團隊討論，定位這部動畫「非兒童專屬」，而是要激起孩子和父母對於生命、死亡以及親子教育的對話。

他說：「我不只是想單純改編故事，而是希望討論讓我感動的事。」皮諾丘不僅再現經典，更直視死亡深淵、在黑暗中重獲新生並學習如何愛的力量。影片在串流平台Netflix上架反應不俗，吉勒摩戴托羅也獲美國製片工會獎、英國奧斯卡獎、安妮獎、影評人大獎與金球獎青睞。

皮諾丘對吉勒摩戴托羅來說，是與母親之間緊密關係的象徵。他曾說，「媽媽和我一樣都是家中的怪咖」，母親生前每隔幾年就會送他一只皮諾丘木偶，鼓勵他創作屬於自己的皮諾丘。遺憾的是，他的母親在去年10月、皮諾丘倫敦首映前過世，無緣親眼見證兒子的新作。

吉勒摩戴托羅在拿下金球獎最佳動畫獎時表示，這部電影是關於愛、失去和歸屬感。任何年紀的觀眾都可以在皮諾丘身上找到那個單純、真摯的自己，成為具有愛和守護力量的溫暖之人。

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