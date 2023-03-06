哪裡有辣模就往哪兒去？ 李奧納多勤跑時裝周又被消遣

李奧納多狄卡皮歐近來都往舉辦時裝周活動的地方跑，背後動機又遭人嘲諷。（路透資料照片）

李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）的擇友標準，近來受到各方嘲弄，也有傳他的友人透露他對此非常不開心，覺得大家都很不公平，但不少女性還是認為他只喜歡25歲以下的美豔模特兒很惡心，尤其他現在都已要邁向半百。

既然外界的批評持續不斷，再生氣也沒有用，李奧納多乾脆照常跑自己的行程，近來出現在倫敦、米蘭、巴黎……，全部都是舉辦時裝周的地點，也都充滿著一堆年輕性感的模特兒，網友忍不住又嘲諷：「難怪他會到這些地方，這些就是一大群模特兒出沒的地方，他應該不是對流行脈動有多關心吧？」

年輕辣模在哪裡，李奧納多狄卡皮歐就在哪裡！就算不希望外界認為他只是個喜歡跟年輕美眉混在一起的怪叔叔，他在這些時裝周大城仍然是不停的被拍到出席一堆辣模雲集的場合，身旁必定有25歲以下、年輕搶眼的模特兒，若他是被外界誤會、冤枉，這樣子根本跳到黃河也洗不清，比較大的可能是大家並沒有錯怪他，他就是愛做這些，只是他成名多年，照說早該百毒不侵，這一次卻受不了冷嘲熱諷，恐怕也是歲數增長，和年輕辣模的差距愈來愈大，各方才真的看不下去了。