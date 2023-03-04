電影獨立精神獎 楊紫瓊再度擊敗凱特布蘭琪 獲最佳主角
美國電影獨立精神獎（Film Independent Spirit Awards）頒獎典禮4日在加州聖莫尼舉行，楊紫瓊憑「媽的多重宇宙」（Everything Everywhere All at Once）擊敗凱特布蘭琪（Cate Blanchett）獲得最佳主角獎。
美國獨立精神獎獲獎名單出爐，奧斯卡大熱門「媽的多重宇宙」橫掃電影類獎項，共獲得包括最佳影片、最佳導演、最佳配角關繼威、最具突破性演出許瑋倫、最佳剪輯、最佳劇本等七項大獎。
獨立精神獎獲獎其他主要得獎名單：
最佳國際影片：「Joyland」（巴基斯坦／美國）
最佳紀錄片：「所有的美麗與血淚」（All the Beauty and the Bloodshed）
最佳攝影：「TÁR塔爾」（Tár）
最佳新劇本影集配角：Ayo Edibiri／「大熊餐廳」（The Bear）
最佳新劇本影集類整體演出：「柏青哥」（Pachinko）
最佳新劇本影集：「大熊餐廳」
▼楊紫瓊紅毯訪問
來源：Access Hollywood
▼關繼威紅毯訪問
來源：Access Hollywood
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