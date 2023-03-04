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電影獨立精神獎 楊紫瓊再度擊敗凱特布蘭琪 獲最佳主角

娛樂新聞組／即時報導
美國電影獨立精神獎，楊紫瓊獲最佳主角獎。 （路透）
美國電影獨立精神獎，楊紫瓊獲最佳主角獎。 （路透）

美國電影獨立精神獎（Film Independent Spirit Awards）頒獎典禮4日在加州聖莫尼舉行，楊紫瓊憑「媽的多重宇宙」（Everything Everywhere All at Once）擊敗凱特布蘭琪（Cate Blanchett）獲得最佳主角獎。 

美國電影獨立精神獎，楊紫瓊擊敗凱特布蘭琪獲最佳主角獎。 （路透）
美國電影獨立精神獎，楊紫瓊擊敗凱特布蘭琪獲最佳主角獎。 （路透）

美國獨立精神獎獲獎名單出爐，奧斯卡大熱門「媽的多重宇宙」橫掃電影類獎項，共獲得包括最佳影片、最佳導演、最佳配角關繼威、最具突破性演出許瑋倫、最佳剪輯、最佳劇本等七項大獎。

美國電影獨立精神獎，「媽的多重宇宙」劇組獲七項大獎。 （路透）
美國電影獨立精神獎，「媽的多重宇宙」劇組獲七項大獎。 （路透）

獨立精神獎獲獎其他主要得獎名單：

最佳國際影片：「Joyland」（巴基斯坦／美國）

最佳紀錄片：「所有的美麗與血淚」（All the Beauty and the Bloodshed）

最佳攝影：「TÁR塔爾」（Tár）

最佳新劇本影集配角：Ayo Edibiri／「大熊餐廳」（The Bear）

最佳新劇本影集類整體演出：「柏青哥」（Pachinko）

最佳新劇本影集：「大熊餐廳」

▼楊紫瓊紅毯訪問

來源：Access Hollywood

▼關繼威紅毯訪問

來源：Access Hollywood

媽的多重宇宙 電影 加州

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