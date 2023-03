電影獨立精神獎 楊紫瓊再度擊敗凱特布蘭琪 獲最佳主角

美國電影獨立精神獎,楊紫瓊獲最佳主角獎。 (路透)

美國電影 獨立精神獎(Film Independent Spirit Awards)頒獎典禮4日在加州 聖莫尼舉行,楊紫瓊憑「媽的多重宇宙 」(Everything Everywhere All at Once)擊敗凱特布蘭琪(Cate Blanchett)獲得最佳主角獎。

美國電影獨立精神獎,楊紫瓊擊敗凱特布蘭琪獲最佳主角獎。 (路透)

美國獨立精神獎獲獎名單出爐,奧斯卡大熱門「媽的多重宇宙」橫掃電影類獎項,共獲得包括最佳影片、最佳導演、最佳配角關繼威、最具突破性演出許瑋倫、最佳剪輯、最佳劇本等七項大獎。

美國電影獨立精神獎,「媽的多重宇宙」劇組獲七項大獎。 (路透)

獨立精神獎獲獎其他主要得獎名單:

最佳國際影片:「Joyland」(巴基斯坦/美國)

最佳紀錄片:「所有的美麗與血淚」(All the Beauty and the Bloodshed)

最佳攝影:「TÁR塔爾」(Tár)

最佳新劇本影集配角:Ayo Edibiri/「大熊餐廳」(The Bear)

最佳新劇本影集類整體演出:「柏青哥」(Pachinko)

最佳新劇本影集:「大熊餐廳」

▼楊紫瓊紅毯訪問

來源:Access Hollywood

▼關繼威紅毯訪問

來源:Access Hollywood