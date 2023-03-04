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基努李維大方暴雷「捍衛任務4」 甄子丹逆轉刻板印象

記者陳建嘉／即時報導
甄子丹飾演盲眼殺手「肯恩」，服裝造型又酷又炫，推翻觀眾對東方武術高手的想像。（車庫提供）
甄子丹飾演盲眼殺手「肯恩」，服裝造型又酷又炫，推翻觀眾對東方武術高手的想像。（車庫提供）

「好萊塢男神」基努李維（Keanu Reeves）推出最新史詩篇章「捍衛任務4」（John Wick:Chapter4），更加入「葉問」甄子丹、「子彈列車」真田廣之、「牠」比爾史柯斯嘉 （Bill Skarsgård）等全新華麗卡司。該片主演同時擔任監製的基努李維表示：「本集的動作場面規模將提升至全新境界，至少有14段大型動作場面，包含穿梭在巴黎街頭狂野且史詩級的追逐戰。」

基努李維在近期的訪問中再次強調本片的規模前所未見，「這集的故事將離開前面幾集的主要舞台紐約市，前往約旦、日本、柏林和巴黎。」另外，基努李維更透露部分的劇情走向：「在第四集中，我們要顛覆約翰維克被追殺的系列慣例，讓他反過來追殺高桌會。」他表示：「「捍衛任務4」是約翰維克決定不再逃跑的故事。」

而在「捍衛任務4」中飾演盲劍客「肯恩」的「葉問」香港動作巨星甄子丹，他在近期受訪時透露，最初這個角色的設定，其實是充滿好萊塢對亞洲人的刻板印象，「他的名字是沈或張，為何亞洲男性總是得叫沈或張？為何他不能有個正常點的名字？為什麼聽起來要這麼沒特色」。

甄子丹接著補充道：「然後還有服裝的問題，又是中式立領（中山領）。為什麼一切的設定都這麼普通？這可是「捍衛任務」耶！每個角色都應該要又酷又時尚，為何他不能看起來又酷又時尚？」而最終導演查德史塔赫斯基（Chad Stahelski）接受了甄子丹的建議，重新設計角色，因此才有了現在大家看到的肯恩。甄子丹也對這次合作感到十分滿意：「總的來說，我很享受拍這部電影。」

電影「捍衛任務4」故事描述約翰維克（基努李維 飾）經歷上集的事件後，繼續與驅逐他的殺手組織「高桌會」展開對抗，隨著懸賞金額的不斷飆升，約翰維克將迎來他殺手生涯最強大的對手。「捍衛任務4」將於3月22日搶先全球在台上映。

基努李維回歸「捍衛任務4」扮演殺神約翰維克。（車庫提供）
基努李維回歸「捍衛任務4」扮演殺神約翰維克。（車庫提供）

甄子丹 基努李維 電影

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