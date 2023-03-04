什麼讓湯姆克魯斯欣喜若狂？和掀起奧斯卡爭議的她有關

湯姆克魯斯近來心情極佳，喜不自勝。（路透資料照片）

去年以「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick）再度證明自己巨星魅力罕有匹敵、幾乎拯救了被新冠肺炎打擊兩年的全球影業的湯姆克魯斯 （Tom Cruise），近來除了「不可能的任務：致命清算第二章」Mission:Impossible-Dead Reckoning Part Two）還沒完工之外，心情卻是極為愉悅，並非是感情上有了新的寄託，或是和許久沒有直接見到面的女兒蘇蕊（Suri）重拾天倫之樂，而是向來身為工作狂的他，過去大都是以強大的票房號召力或某些片中賣力演出受到肯定，今年奧斯卡入圍 名單上，「捍衛戰士：獨行俠」提名最佳影片，他因是製片之一，所以也被列上了名單，有機會因此得到一座小金人，讓他感到對於製作一部電影的能力，終於獲得業界認同，頗為自豪。

「捍衛戰士：獨行俠」在全球各地叫好叫座，湯姆克魯斯不只在今年度的奧斯卡金像獎成為入圍者、有可能奪下生平第一座的小金人，更獲得美國製片工會頒發的「大衛塞茨尼克成就獎」，大衛塞茨尼克（David O. Selznick）就是影史第一巨片「亂世佳人」（英語：Gone with the Wind）的製片人，以他為名的獎項象徵著製片界多高的榮譽，不言可喻，也無怪乎湯姆克魯斯的心情有如飛上雲霄，高昂的不得了。

今年同時入圍奧斯卡的還有「致蕾絲莉」（To Leslie）英國女星安德麗亞瑞斯波羅（Andrea Riseborough），由於片子在北美賣座極低、早先談不上「能見度」，又有一堆影壇名演員強力為她拉票，甚至有人明目張膽「建議」會員如何投票才能將她保送進入圍名單，引發觸犯規定的大爭議，最後安德麗亞瑞斯波羅驚險留住提名資格，沒有被擠出小金大戰。