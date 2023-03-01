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「雷恩大兵」男星腦瘤昏迷 家屬忍痛放棄救治

記者陳建嘉／綜合報導
湯姆塞斯摩昏迷近1個月，家人決定拔掉維生系統。(路透資料照片)
湯姆塞斯摩昏迷近1個月，家人決定拔掉維生系統。(路透資料照片)

61歲好萊塢男星湯姆塞斯摩（Tom Sizemore）曾演出經典戰爭大片「搶救雷恩大兵」（Saving Private Ryan）、「黑鷹計畫」（Black Hawk Down），2月初驚傳因腦動脈瘤緊急送進加護病房，昏迷近一個月，醫生告知「沒有希望」，家屬因此忍痛決定終止他的維生系統，讓他解脫。

湯姆塞斯摩經紀人拉戈（Charles Lago）在聲明中說：「今天，醫師團隊告知家屬已經沒有希望了，建議做臨終（end of life）決定。家屬目前正在考慮相關事宜，並將發布進一步聲明。」

湯姆的經紀人上月底發布聲明證實此事，提到家屬已被醫生告知湯姆的生存機會並不大，全家人討論後，決定終止其維生系統。經紀人也希望在這個艱難的時刻，外界能多給家屬一些隱私，祈禱他們可以早日度過難關。湯姆塞斯摩在2月初緊急送醫，經紀人透露從那天起，湯姆的狀況一直都很嚴重，而在演藝圈人緣極好的他，期間也不停收到來自各界的鼓勵。

底特律出生的湯姆塞斯摩在1990、2000年代演出過不少叫好叫座的犯罪片及戰爭電影，包括「烈火悍將」（Heat）、「閃靈殺手」（Natural Born Killers）、「珍珠港」（Pearl Harbor）以及「黑鷹計劃」等。但他最廣為人知的作品或許是二戰片「搶救雷恩大兵」。

湯姆曾因演出「烈火悍將」等電影奠定硬漢形象，卻一度染上毒癮毀壞大好事業，當時是好友勞勃狄尼洛、強尼戴普為他擔保，力挺他演出史蒂芬史匹柏執導「搶救雷恩大兵」才為他再攀事業高峰，他在「搶」片擔任男主角湯姆漢克斯的副手，負責穩定軍心，是主角一行人的強力後盾，精湛演技深獲肯定，後續也為他帶來大量片約。

電影 隱私 好萊塢

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