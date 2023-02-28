奪美國演員工會獎首位亞裔影后 楊紫瓊激動飆髒話

楊紫瓊成為美國演員工會獎首位亞裔電影類最佳女主角，不過她的禮服被形容像一堆薯條或碎紙片。（路透）

奧斯卡 重要前哨戰—美國演員工會獎舉行頒獎典禮，「媽的多重宇宙」(Everything Everywhere)奪下最佳女主角、男女配角以及相當於最佳影片的最佳整體演出大獎，楊紫瓊 與關繼威都成為首位在該項目勝出的亞裔演員 ，非常激動。楊紫瓊一度在台上緊張到語塞，先後脫口而出S開頭和F開頭的髒字，逗得台下來賓哈哈大笑。

關繼威創紀錄，成為美國演員工會獎首位亞裔電影類最佳男配角。（路透）

潔美李寇蒂斯榮獲電影類最佳女配角。（路透）

楊紫瓊擊退強敵「TÁR塔爾」（Tár）凱特布蘭琪（Cate Blanchett），表示獎不只是給她，更是給每一位長得像她的小女孩，亞裔女演員們需要被看到、被聽見，今晚證明了這是有可能的，她非常感恩，她的母親也會為此永遠感恩。經過在英國影藝學院電影獎的失利，美國演員工會獎為楊紫瓊下月13日在奧斯卡典禮上爭取小金人，再打了一劑強心針。不只她和關繼威，連原本呼聲較低的潔美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）也得獎，「媽的多重宇宙」獲獎率幾乎百分百，奧斯卡氣勢如日中天。

演員工會獎主要得獎名單 娛樂新聞組整理

在最佳男主角方面，「我的鯨魚老爸」（The Whale）布蘭登費雪（Brendan Fraser）打敗近日聲勢一路走高的「貓王艾維斯」奧斯汀巴特勒(Austin Butler) ，上台致詞時表示自己也曾像角色一樣，雖然有很多的後悔，卻被像海洋般大的希望所環繞，鼓勵正在失意的同業演員，只要願意往前踏出一步，就會走到應抵達的終點。