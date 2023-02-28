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加州2007年後出生者 恐終生買不到菸

吳秀波兒把女友打到滿嘴血 「女人不聽話就收拾」

李奧納多是動漫宅男 被封「超懶惰情人」

記者蘇詠／綜合報導
李奧納多狄卡皮歐被稱其實對收集動漫與公仔很有興趣，常常讓女友感到無趣。（路透資料照片）
李奧納多狄卡皮歐被稱其實對收集動漫與公仔很有興趣，常常讓女友感到無趣。（路透資料照片）

儘管已經快要邁向50歲，李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio），仍是吸引不少女性觀眾花錢買票進場的帥氣偶像，然而他近來因為換過一個又一個年紀才自己一半，或甚至不到的小女友，遭到一堆資深熟女的砲轟，與網友無止盡的嘲笑，連他友人都透露他對此感到非常厭煩，也不開心。

不過最近和他名字連在一起的女性，有好幾位在他的代表作「鐵達尼號」（Titanic）上映時都還沒出生，也難怪外界會覺得很不OK。

但根據專門報導明星與名流八卦的「Star」雜誌，李奧納多其實並不特別讓女友們喜愛，反而覺得他除了能帶她們出席最頂級的派對之外，其他營造浪漫或是經營感情部分的表現，評價意外的不理想，被形容是「超懶惰的情人」。

卡蜜拉莫隆尼滿25歲之後就情變，引發外界熱烈議論。（路透資料照片）
卡蜜拉莫隆尼滿25歲之後就情變，引發外界熱烈議論。（路透資料照片）

而且只要他一開始在女友面前炫耀自己的公仔、動漫以及他最引以為傲的恐龍遺跡收藏，她們很容易瞬間滅火，甚至決定乾脆分手，使他學會只要某段感情開始讓他乏味，他就會請出公仔、漫畫等「必殺工具」，使女友們自己先斬斷情緣。之前滿了25歲後和他分道揚鑣的卡蜜拉莫隆尼（Camila Morrone），有可能也是被這樣「處理」。

最新的八卦刊物，還稱李奧納多很小心在保護自己，有心和他約會、交往的女性一定要先簽保密條款，免得日後分手，把他的床笫表現等細節通通曝光給外人知道。對此，李奧納多的公關人員們已經否認。

八卦 動漫 恐龍

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