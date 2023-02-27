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「蟻人3」評價兩極 第2周票房暴跌82%

娛樂新聞組／綜合報導
「蟻人與黃蜂女：量子狂熱」第二周票房意外暴跌。（取材自IMDb）
「蟻人與黃蜂女：量子狂熱」第二周票房意外暴跌。（取材自IMDb）

作為漫威電影宇宙（MCU）第五階段的先鋒作品「蟻人與黃蜂女：量子狂熱」（Ant-Man and the Wasp:Quantumania，「蟻人3」），雖然評價一般，但上映首周票房超出預期，但第二周票房卻意外暴跌近82%，恐創下漫威作品最大的跌幅紀錄。

綜合媒體報導，據票房數據顯示，「蟻人與黃蜂女：量子狂熱」在第二周的星期五僅獲得約830萬美元票房，相較首周的4630萬美元下跌了82%，如此巨大跌幅，可說是漫威電影宇宙一個重要警訊。

據悉，「蟻人與黃蜂女：量子狂熱」背離了前兩集的家庭歡樂路線，主要故事線改為著墨於量子領域的冒險奇譚，讓許多觀眾看了不禁搖頭。有網友說，看完後完全沒有驚喜，還有人說，除非你是漫威狂粉，否則本片根本不知所云。

此外，有電腦特效師爆料，漫威將大批人手都調去支援「黑豹2：瓦干達萬歲」（Black Panther: Wakanda Forever），使得「蟻人與黃蜂女：量子狂熱」只能在電腦特效上抄捷徑。而本片也未獲得影評人青睞，在知名影評網站爛番茄的新鮮度已降至48%，跟漫威史上最低分47%的「永恆族」（Eternals）幾乎並列。

平時甚少釋出配角海報的漫威，為了提振票房，日前曬出多張配角海報，試圖引起話題、炒熱關注度。

漫威 電影 永恆族

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