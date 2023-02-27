布魯斯威利罹失智症 長女挺肚加快辦婚禮

布魯斯威利（右）和大女兒露瑪感情很好。（Getty Images）

昔日在銀幕上怎麼打都「很難死」的「終極警探」（Die Hard）布魯斯威利 （Bruce Willis），由於罹患「額顳葉失智 症」，目前尚無法醫治，家人都擔心他的情況會迅速惡化，雖然他自己努力不想讓病情加重，親友們也開始在做各種準備，他和黛咪摩兒（Demi Moore）所生的長女露瑪（Rumer Willis）儘管已懷了和男友德瑞克愛的結晶，還是加速籌備婚禮中，希望盡快舉行，才能夠讓父親牽著自己的手走進禮堂。

歐美習俗，婚禮是新娘人生中最重要的一天，因此由女方主辦，相關費用也是女方來支付，大部分的女孩都會由父親牽著她們走進禮堂，把手交到往後要跟她過一輩子的新郎手上，34歲的露瑪自然也期待父親布魯斯可以在婚禮上完成這個任務，所以不能拖到布魯斯的健康變得更差、連婚禮都無法參加，甚至記不起來的時候才舉行，她不得不一面養胎一面耗費心思規畫婚禮，固然辛苦，卻也覺得很值得。

對於布魯斯來說，想辦法在露瑪出嫁前保持健康、好親手將女兒交給女婿，也讓他有對抗病魔的企圖心，並不是壞事。雖然這場本來會受到矚目的星二代婚禮，因為這些讓人無奈的原因，必須加緊腳步，布魯斯的家人還是珍惜他情況沒有變得太差的一分一秒，露瑪的婚禮應該能讓他們多少開心一點，暫時從布魯斯的失智陰影中稍稍喘口氣。