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法紀錄片奪柏林影展金熊獎 日動畫、中國片落空

記者蘇詠智／綜合報導
法國紀錄片「Sur l'Adamant」獲得柏林影展最佳影片金熊獎。（取材自官網）
法國紀錄片「Sur l'Adamant」獲得柏林影展最佳影片金熊獎。（取材自官網）

第73屆柏林影展宣布得獎名單，在受到矚目的正式競賽單元，由克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）擔任主席領軍、香港名導杜琪峯等參與的評審團選出法國紀錄片「Sur l'Adamant」為最佳影片金熊獎得主，這部片紀錄一家位於塞納河上的漂浮建築裡的精神療養中心，如何透過行程安排和互相的支持、打氣，讓進來此地的成年男女們有機會重建身心健康，議題值得重視，也呈現出獨特的風貌。

柏林影展領先其他國際重要影展，將演技獎項分成主配角，而不再以性別來區分，今年獲得最佳主角銀熊獎的是好評強片「20,000 Species of Bees」中飾演陷入性別認同爭議小孩的童星蘇菲亞奧特羅（Sofía Otero），她表現也備受影評人稱讚，難怪能讓同樣是童星出道的克莉絲汀史都華深深青睞，也創下了該項目年紀最輕得主紀錄。

得到配角銀熊獎的是「Bis ans Ende der Nacht」德國變性女星蒂雅埃爾（Thea Ehre），和蘇菲亞在電影裡都有遊走在跨性別與自我認同之間的表演。

法國資深名導菲利浦卡黑（Philippe Garrel）以新片「Le grand chariot」得到最佳導演銀熊獎，地主國德國的電影「Roter Himmel」獲第二大的評審團大獎銀熊獎，中國導演張律的「白塔之光」、劉健的「藝術學院」和日本著名動畫導演新海誠的「鈴芽之旅」皆空手而歸，沒能得到評審團的喜愛。

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