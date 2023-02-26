李奧納多小心翼翼 談戀愛先簽保密條款？

李奧納多狄卡皮歐被傳要求女友都先簽保密條款才能約會，他的人員否認此事。（路透資料照片）

被外界貼上「只愛25歲以下小美眉」標籤、據傳很受不了也想重塑形象的好萊塢 影星李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio），對於談戀愛也小心翼翼，不是在於保護這些比他小一大截的女生，而是保護他自己。

根據專門報導明星與名流八卦 的Radar Online，他過去的感情細節為何不是很常曝光，因為他都會記得要那些女生先簽好保密條款，免得之後分手，從女生嘴裡說出什麼關於他的難聽話。

該網站形容他真的對於這件事情像執迷一般，助理手上有一大疊歷任女友簽好的條款，想來恐怕有很多爆出來對他形象不太好的細節，他才會那麼注意要預先防範，而他的人員否認這件事。

眼看外界對他的選擇女友標準百般冷嘲熱諷，李奧納多友人透露他對此真的不開心，希望能夠尋找一位「彼此之間很認真」、就像前女友卡蜜兒莫隆尼（Camila Morrone）那樣的女孩，也被八卦網站譏刺：直到她滿25歲、火花迅速熄滅為止。