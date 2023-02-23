與新歡共進晚餐？ 艾薇兒爆解除婚約

艾薇兒近日傳出已取消婚約並分手。（取材自Instagram）

加拿大 搖滾天后艾薇兒，去年宣布與龐克歌手默德桑（Mod Sun）訂婚，卻傳出最近已取消婚約並分手，讓網友相當驚訝，迄今尚未回應。

據悉，艾薇兒去年4月才與默德桑訂婚並辦派對，去年8月還一起出席MTV音樂頒獎典禮，沒想到感情急轉直下，多次分合仍無法重修舊好，最近艾微兒還被拍到與嘻哈歌手泰加（Tyga）約會、共進甜蜜晚餐，舉止親暱，讓人懷疑她已分手，更有媒體繪聲繪影證實，然則她也沒證實。

此外，外媒「Pop Crush Nights」獨家報導，艾薇兒於節目中被問及是否將參加中國選秀節目「浪姐4」時，表示：「Uhhh… It's not true, that's what I can tell you about that! Yeah, I haven't heard any of that, not true… That's funny(這不是真的。我能告訴你的就是『這不是真的』，我從沒聽過此事，不過這很有趣)。」並提出今年要準備新專輯。

據鏡週刊報導，知道內幕的人此前就傳出艾薇兒與未婚夫狀態不穩定，言下之意就是沒有進度的意思。日前上路展開巡迴演出默德桑的公關表示，「如果這是真的，我想他應該第一個知道才對。」所以聽起來，好像某一方被蒙在鼓裡？！

不過艾薇兒的粉絲反而在新聞下留言，表示不意外，畢竟之前她有過兩段婚姻，都以離婚收場。加上艾薇兒自己也曾談過，跟Mod Sun見面寫歌之前，不斷告誡自己不要隨便又陷入愛情，但還是忍不住被對方的魅力所打動。換個角度想，如果真的分開，起碼這次沒有一衝動就走上紅毯。