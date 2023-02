英國影藝學院電影獎頒獎 險上演頒錯獎烏龍

奧斯汀巴特勒以「貓王艾維斯」獲英國影藝學院電影獎最佳男主角。(路透)

被視為有如英國 的奧斯卡獎 之英國影藝學院電影 獎舉行頒獎典禮,Netflix德國片「西線無戰事」(All Quiet on the Western Front)一舉奪下最佳影片、導演、非英語電影等7項大獎,成為最大贏家。而最佳男女主角「貓王艾維斯」奧斯汀巴特勒(Austin Butler)與「TÁR塔爾」凱特布蘭琪(Cate Blanchett)、最佳男女配角「伊尼舍林的女妖」(The Banshees of Inisherin)貝瑞柯漢(Barry Keoghan)與(Kerry Condon)清一色都是白人演員,重新回到此獎向來較少青睞非白人藝人的傳統路線。

今年英國影藝學院電影獎差點鬧出類似奧斯卡金像獎「頒錯獎」的大烏龍,由於去年獲最佳男配角的「樂動心旋律」(CODA)特洛伊寇特蘇爾(Troy Kotsur)是聽障人士、用手語宣讀得獎名單,不知是否翻譯的疏失,一開始念出來的是「她有話要說」(She Said)凱莉穆利根(Carey Mulligan),過了一下子翻譯才趕快糾正、改口說真正的得主其實是「伊尼舍林的女妖」凱莉康登。

「西線無戰事」艾德華柏格獲英國影藝學院電影獎最佳導演,該片也拿下最佳影片。(路透)

最受矚目的演技獎結果,「貓王艾維斯」小生奧斯汀巴特勒擊退兩位前輩老將「伊尼舍林的女妖」柯林法洛、「我的鯨魚老爸」布蘭登費雪(Brendan Fraser),使得奧斯卡影帝大戰正式進入「三足鼎立」的態勢。

凱特布蘭琪以「TÁR塔爾」獲英國影藝學院電影獎最佳女主角。(路透)

他和柯林之前分別獲得金球獎戲劇類、音樂喜劇類影帝,布蘭登則拿下「評論家選擇獎」的最佳男主角,彼此之間纏鬥激烈。奧斯汀因為扮演貓王,也和貓王的家人們關係大大拉近,特別在後台受訪時哀悼逝世不久的貓王獨生愛女麗莎瑪莉,直呼是無法想像的悲劇。

影后之爭則由「TÁR塔爾」凱特布蘭琪甩開「媽的多重宇宙」楊紫瓊勝出,使她在小金人之爭的氣勢繼續維持領先,「媽的多重宇宙」在英國影藝學院電影獎入圍10項僅獲最佳剪輯獎,特別出席典禮的楊紫瓊、關繼威都落空,成績明顯不如預期。