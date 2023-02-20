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英國影藝學院電影獎頒獎 險上演頒錯獎烏龍

記者蘇詠智／綜合報導
奧斯汀巴特勒以「貓王艾維斯」獲英國影藝學院電影獎最佳男主角。（路透）
奧斯汀巴特勒以「貓王艾維斯」獲英國影藝學院電影獎最佳男主角。（路透）

被視為有如英國奧斯卡獎之英國影藝學院電影獎舉行頒獎典禮，Netflix德國片「西線無戰事」（All Quiet on the Western Front）一舉奪下最佳影片、導演、非英語電影等7項大獎，成為最大贏家。而最佳男女主角「貓王艾維斯」奧斯汀巴特勒（Austin Butler）與「TÁR塔爾」凱特布蘭琪（Cate Blanchett）、最佳男女配角「伊尼舍林的女妖」（The Banshees of Inisherin）貝瑞柯漢（Barry Keoghan）與（Kerry Condon）清一色都是白人演員，重新回到此獎向來較少青睞非白人藝人的傳統路線。

今年英國影藝學院電影獎差點鬧出類似奧斯卡金像獎「頒錯獎」的大烏龍，由於去年獲最佳男配角的「樂動心旋律」（CODA）特洛伊寇特蘇爾（Troy Kotsur）是聽障人士、用手語宣讀得獎名單，不知是否翻譯的疏失，一開始念出來的是「她有話要說」（She Said）凱莉穆利根（Carey Mulligan），過了一下子翻譯才趕快糾正、改口說真正的得主其實是「伊尼舍林的女妖」凱莉康登。

「西線無戰事」艾德華柏格獲英國影藝學院電影獎最佳導演，該片也拿下最佳影片。（路透...
「西線無戰事」艾德華柏格獲英國影藝學院電影獎最佳導演，該片也拿下最佳影片。（路透）

最受矚目的演技獎結果，「貓王艾維斯」小生奧斯汀巴特勒擊退兩位前輩老將「伊尼舍林的女妖」柯林法洛、「我的鯨魚老爸」布蘭登費雪（Brendan Fraser），使得奧斯卡影帝大戰正式進入「三足鼎立」的態勢。

凱特布蘭琪以「TÁR塔爾」獲英國影藝學院電影獎最佳女主角。（路透）
凱特布蘭琪以「TÁR塔爾」獲英國影藝學院電影獎最佳女主角。（路透）

他和柯林之前分別獲得金球獎戲劇類、音樂喜劇類影帝，布蘭登則拿下「評論家選擇獎」的最佳男主角，彼此之間纏鬥激烈。奧斯汀因為扮演貓王，也和貓王的家人們關係大大拉近，特別在後台受訪時哀悼逝世不久的貓王獨生愛女麗莎瑪莉，直呼是無法想像的悲劇。

影后之爭則由「TÁR塔爾」凱特布蘭琪甩開「媽的多重宇宙」楊紫瓊勝出，使她在小金人之爭的氣勢繼續維持領先，「媽的多重宇宙」在英國影藝學院電影獎入圍10項僅獲最佳剪輯獎，特別出席典禮的楊紫瓊、關繼威都落空，成績明顯不如預期。

電影 英國 奧斯卡獎

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