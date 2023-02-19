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珍妮佛洛佩茲管班艾佛列克像媽媽管兒子 婚姻恐玩完？

記者蘇詠智／即時報導
班艾佛列克（右）被珍妮佛洛佩茲耳提面命要坐直、看起來有精神點。（取材自YouTube）
班艾佛列克（右）被珍妮佛洛佩茲耳提面命要坐直、看起來有精神點。（取材自YouTube）

班艾佛列克(Ben Affleck)與珍妮佛洛佩茲(Jennifer Lopez)結婚到現在才快8個月，美國八卦刊物已經三番兩次唱衰他們的感情，尤其在月初兩人一起出席葛萊美獎頒獎典禮，班被拍到整場心不在焉、一臉厭世而珍妮佛一度在他身旁耳提面命的畫面，網友不禁打趣稱班艾佛列克就算又有錢又有名，還是會被老婆拖去自己不樂意的場合。八卦媒體神通廣大，乾脆找來唇語專家來解讀珍妮佛洛佩茲到底在班艾佛列克耳邊說了什麼，讓兩人再次被傳婚姻不幸福，恐難逃婚變。

據「國家詢問報」報導，珍妮佛洛佩茲要班艾佛列克坐直一點、看起來有精神一點，該刊物詢問到心理健康專家吉爾達博士來分析，她認為這有點像是媽媽在教訓兒子，非常的有問題，這樣的婚姻絕對沒有辦法撐下去。「國家詢問報」也稱根據接近兩人的不具名消息來源，班艾佛列克為此心情很不好，覺得自己在葛萊美獎典禮現身，反而成為公眾笑柄，開始回想到20年前跟珍妮佛洛佩茲為何分手，感到好像又犯了同樣的錯誤。

網友對於班艾佛列克最近跟著珍妮佛洛佩茲一起出現公開場合時的表現，都明顯感到他真的很不開心，看來沒精打彩，以往他們在這種時刻都會親熱放閃，近來他卻顯得一臉疲累。據傳珍妮佛緊盯著他，不想讓他再回去過往酗酒、糜爛的生活，他的樂趣被剝奪，更加需要和哥兒們好友聚會、訴苦，偏偏珍妮佛連這個也管很嚴，聽到他想和麥特戴蒙一起組新的公司，就開始想要干預，認為既然兩人已是夫妻，就連事業也該綁在一起，班快要沒有呼吸的空間。

不過就算八卦刊物一直唱衰，班珍到現在依然沒有公開爭執，也許夫妻倆有他們自己解決歧異的方法，而他們三天兩頭上版面，證明他們確實是目前知名度夠高又有話題的大牌夫妻。

班艾佛列克（左）與珍妮佛洛佩茲去年結婚前還常在公開活動上放閃。（路透資料照片）
班艾佛列克（左）與珍妮佛洛佩茲去年結婚前還常在公開活動上放閃。（路透資料照片）
班艾佛列克（右）在葛萊美獎典禮上的不耐煩表情被各方消遣，據傳對他心情造成影響。（...
班艾佛列克（右）在葛萊美獎典禮上的不耐煩表情被各方消遣，據傳對他心情造成影響。（取材自YouTube）
班艾佛列克最近出現在公開場合，都是這種看來不悅的神情。（美聯社）
班艾佛列克最近出現在公開場合，都是這種看來不悅的神情。（美聯社）

班艾佛列克 珍妮佛洛佩茲 八卦

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