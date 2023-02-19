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與甄子丹共演「捍衛任務4」 基努李維飆髒話苦練雙節棍

記者黃保慧／即時報導
「捍衛任務4」3月22日上映。（圖：車庫提供）
「捍衛任務4」3月22日上映。（圖：車庫提供）

「好萊塢男神」基努李維（Keanu Reeves）在「捍衛任務4」（John Wick: Chapter 4）再度飾演身懷絕技的「殺神」約翰維克（John Wick），花絮影片中，基努李維表示，「我大概受訓了12周，片中展現的是全新境界的動作。」這次他也大秀雙節棍，對他來說極具挑戰，基努李維在拍攝過程中，對自我要求相當高，因求好心切，忍不住對自己大呼「FUCK！」

基努李維在「捍衛任務4」再度飾演身懷絕技的「殺神」約翰維克。（圖：車庫提供）
基努李維在「捍衛任務4」再度飾演身懷絕技的「殺神」約翰維克。（圖：車庫提供）

基努李維大秀雙節棍，對他來說極具挑戰，而「捍衛任務4」延續「捍衛任務」系列的酷帥風格，不管是飛車，新武器，柔術，都全面提升到全新境界。基努李維在電影中大顯身手，許多超極限動作場面，甚至讓他滿意地笑說：「我們會不會做得太超過了！」

特技指導史考特羅傑斯讚許，「大家都知道基奴李維親自下海演出『捍衛任務』系列中的特技，基奴李維敬業的態度和他的才華，不管是用槍方式、如何填彈，都十分引人注目。」其中一場在巴黎凱旋門前開車的動作戲碼，車門和擋風玻璃都被拆了，基奴李維得一邊180度迴轉，然後一邊開槍，還得進行填彈動作，相當帥氣，就是要把「約翰維克」操到極限。演員澤山璃奈也笑說：「我們讓動作場面看起來很輕鬆，但其實沒有。」

甄子丹演出「捍衛任務4」。（圖：車庫提供）
甄子丹演出「捍衛任務4」。（圖：車庫提供）

「捍衛任務4」也公布基努李維、甄子丹、真田廣之、比爾史柯斯嘉（Bill Skarsgård）、勞倫斯費許朋（Laurence Fishburne）等主角群的角色版海報。故事描述約翰維克（基努李維 飾）經歷上集的事件後，繼續與驅逐他的殺手組織「高桌會」展開對抗，隨著懸賞金額的不斷飆升，約翰維克將迎來他殺手生涯最強大的對手。

甄子丹演出「捍衛任務4」。（圖：車庫提供）
甄子丹演出「捍衛任務4」。（圖：車庫提供）

基努李維 電影 甄子丹

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