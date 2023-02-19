人妻女友將離婚 小布戀情可望公開？

布萊德彼特的新戀情可望正式公開。（路透資料照片）

影星布萊德彼特 (Brad Pitt)與安琪莉娜裘莉 (Angelina Jolie)分居超過6年半，目前正與小他一大截的美女伊妮絲迪拉蒙(Ines de Ramon)交往，雖然兩人從未承認交往，可是跨年一起到墨西哥 度假，狗仔拍到他們在游泳池畔享受陽光的親密清涼畫面，他們也沒有否認，等於半公開。

近日歐美媒體報導，伊妮絲分居中的丈夫保羅衛斯理(Paul Wesley)已經提出離婚申請，或許等她恢復自由身，就能跟布萊德彼特正式認愛。

伊妮絲迪拉蒙在布萊德彼特眼中，既有美貌又有頭腦，符合他現階段對於知性女子的喜愛，如果只有一張漂亮的臉蛋，卻沒有內涵、沒辦法跟他深度溝通，他可是完全不會感興趣。前不久西洋情人節，伊妮絲被拍到捧著一大瓶花，臉上帶著笑容，必然是布萊德彼特送上的禮物，她的喜悅隱藏不住，顯然還在熱戀的甜蜜階段。

而伊妮絲分居中的丈夫保羅，也是好萊塢的知名小生，曾經在轟動全球的奇幻偶像劇「噬血Y世代」(The Vampire Diaries)中扮演憂鬱的吸血鬼，成為廣大少女的夢中情人。保羅與伊妮絲去年已經宣告要分開，不只伊妮絲和布萊德彼特打得火熱，保羅也有了模特兒新歡，因此沒有再復合的可能。