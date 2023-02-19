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黛咪摩兒纏著阿湯哥喊再合作 被指別有用心

記者蘇詠智╱綜合報導
黛咪摩兒(圖)希望能再和湯姆克魯斯合作。（路透資料照片）
黛咪摩兒(圖)希望能再和湯姆克魯斯合作。（路透資料照片）

耳順之年還能夠為泳裝拍清涼照做宣傳的黛咪摩兒(Demi Moore)，被傳與小10多歲的主廚丹尼爾(Daniel Humm)分手後，竟然把眼光鎖定在曾經合作「軍官與魔鬼」(A Few Good Men)的湯姆克魯斯(Tom Cruise)身上。

原來他們當年在銀幕上攜手後，始終維持不錯的友誼，黛咪對比自己大4個月的阿湯一直頗為仰慕，既然現在彼此都是單身，她就努力想要製造跟阿湯接近的機會，三不五時就跟他提是不是有機會再合作，阿湯也沒有徹底回絕，讓黛咪懷抱著希望。

專門報導明星與名流八卦的Radar Online稱，消息來源透露黛咪摩兒爭取與湯姆克魯斯再合作，大家都知道背後還有別的意思，不過黛咪摩兒與湯姆克魯斯配對，乍看之下像是亂點鴛鴦譜，其實這兩個人除了有過一次合作拍片的經驗外，共通點比外人想像的還多，譬如黛咪的母親也是阿湯的同宗教前輩，以往黛咪就會陪著母親上教會，對於教義也有比一般人更深的了解，也有不少信奉該教的朋友。

湯姆克魯斯在好萊塢走紅超過30年。（路透資料照片）
湯姆克魯斯在好萊塢走紅超過30年。（路透資料照片）

黛咪摩兒本來也時不時會到教會，直到和布魯斯威利(Bruce Willis)結婚後，被他要求減少前往，才慢慢變得疏遠。想要跟阿湯在一起的女性，最好能在信仰上也跟他一致，黛咪自然比阿湯前妻和他更合拍。

再者湯姆克魯斯拍片時最愛搏命上陣，享受腎上腺素暴衝的滋味，這一點黛咪也是不遑多讓，Radar Online稱她絕對可以與阿湯一起從飛機上跳下來，不會考慮太多，很有膽識，而且意志力超強，一但她想要的，除非得到，否則很少放棄，就看她對湯姆克魯斯的興趣到底有多高了。

湯姆克魯斯（左）與黛咪摩兒（中）曾合演過「軍官與魔鬼」。(取材自IMDb)
湯姆克魯斯（左）與黛咪摩兒（中）曾合演過「軍官與魔鬼」。(取材自IMDb)

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