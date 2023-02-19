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布魯斯威利失智沒得醫 「雙面嬌娃」72歲女主角更堪憂

記者蘇詠智／即時報導
西碧兒雪佛（左）與布魯斯威利在「雙面嬌娃」對手戲大受觀眾歡迎。(取材自IMDb)
西碧兒雪佛（左）與布魯斯威利在「雙面嬌娃」對手戲大受觀眾歡迎。(取材自IMDb)

布魯斯威利（Bruce Willis）家人發布最新聲明，表示之前稱他患「失語症」，其實正確的診斷是他得了「額顳葉失智症」，溝通能力受損只是症狀之一。讓影迷憂心的是，布魯斯家人透露「額顳葉失智症」目前「沒有治療方法」，希望大家能給與布魯斯正面鼓勵，期待不久的將來，該病能夠有辦法醫治。

布魯斯威利患「額顳葉失智症」，造成溝通能力受影響。（路透）
布魯斯威利患「額顳葉失智症」，造成溝通能力受影響。（路透）

布魯斯威利最早是因與西碧兒雪佛（Cybill Shepherd）合演影集「雙面嬌娃」（Moonlighting）走紅，還因此劇榮獲艾美獎視帝，從小螢幕跳上大銀幕主演的頭兩部片都維持喜劇路線，票房和評價皆踢到鐵板，才在各方不看好的情況下毅然以「終極警探」轉型為動作男星，竟然就此大紅，後來還挾高人氣推出唱片，成為影視歌三棲紅星。他和「第六感生死戀」（Ghost）黛咪摩兒（Demi Moore）曾是好萊塢最受矚目的巨星夫妻，生了三個女兒，雖然之後離異，卻仍保持友善互動，與布魯斯現任妻子艾瑪和他們所生的女兒結合成一個超級大家庭，這一次的聲明也是大家一起聯名發布。

布魯斯威利（左）與西碧兒雪佛主演的「雙面嬌娃」曾轟動一時。(取材自IMDb)
布魯斯威利（左）與西碧兒雪佛主演的「雙面嬌娃」曾轟動一時。(取材自IMDb)

無獨有偶，西碧兒雪佛近來的身體狀況也傳不太樂觀，專門報導明星與名流八卦的Radar Online稱72歲的她，在紐約錄製完談話秀之後，步履蹣跚，讓人看了都難過，還附上她拄著拐杖的偷拍照。她曾經是好萊塢最令人豔羨的金髮美女，不只容貌出眾，身材也姣好，現在不僅明顯呈現老態，還行動困難，如果不靠拐杖或是有旁人攙扶，沒辦法靠自己行走，被懷疑有嚴重的關節炎。儘管如此，她這兩年都還有推出新戲，並沒徹底退出幕前。

西碧兒雪佛近年來外貌已與昔日相差甚多。（路透資料照片）
西碧兒雪佛近年來外貌已與昔日相差甚多。（路透資料照片）

近年一堆經典影集重出江湖、推出闊別觀眾多年的最新續篇，「雙面嬌娃」卻始終沒有機會回歸，除了西碧兒與布魯斯傳到後期交惡、恐無法再合作外，兩人的身體健康狀況、外貌保養等條件，似乎也不太適宜再回來，只能讓最美好的回憶留在觀眾心裡。

西碧兒雪佛被傳身體健康不如以往，行動能力退化更令友人擔憂。（路透資料照片）
西碧兒雪佛被傳身體健康不如以往，行動能力退化更令友人擔憂。（路透資料照片）

失智 布魯斯威利 好萊塢

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