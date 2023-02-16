楊紫瓊、關繼威再度團聚 「西遊ABC」定檔今年春天

楊紫瓊(左起)、關繼威、吳彥祖以及劉敬主演「西游ABC」。(圖：迪士尼提供)

Disney+ 原創影集「西游ABC」（American Born Chinese）改編自台裔美國作家楊謹倫（Gene Luen Yang

）的人氣漫畫「美生中國人」（American Born Chinese），由楊紫瓊、吳彥祖主演，這部眾所期待的作品，今天更進一步公開超強大的客串卡司名單，包括同樣演出「媽的多重宇宙 」關繼威、許瑋倫（Stephanie Hsu）。並將於今年春天在 Disney+ 獨家首播。

「西游ABC」公布更多演員名單，即將在今年春天上檔。(圖：迪士尼提供)

「西游ABC」故事講述一位叫做「王進」的華裔 美籍男孩，努力在高中的校園生活和家庭移民生活之間取得平衡，並在開學的第一天認識了一位新來的交換生「孫維辰」，隨後意外捲入一場東方神話的諸神之戰，讓他原本就充滿挑戰的生活變得更加混亂。

這部青春冒險影集邀請到眾多國際知名的演員參與演出，包括金球獎影后楊紫瓊、男星關繼威、新生代華裔男演員Ben Wang、「熱帶雨」金馬影后楊雁雁、「真人快打」黃經漢、吳彥祖、「華燈初上」劉敬、「媽的多重宇宙」許瑋倫、「青春養成記」台裔美籍演員姜晉安。

楊紫瓊(右)、吳彥祖去年9月驚喜現身D23粉絲大會，為「西游ABC」宣傳。(圖：迪士尼提供)

這部全亞裔演員陣容的全新影集將帶領觀眾一起認識東方神話諸神，由馬來西亞喜劇演員「錢信伊」飾演顛覆傳統的僧侶、知名華裔美籍喜劇演員歐楊萬成飾演龍王敖光、華裔男演員 「吳漢章」飾演玉皇大帝、吳萊納德飾演牛魔王、曾獲奧斯卡獎提名的「媽的多重宇宙」女星許瑋倫飾演石機娘娘、以及 柳波飾演鐵扇公主。此外，該作也邀請到華裔美籍的製片人盧燕飾演即將退休的針灸師父楊妮（暫譯），還有「青春養成記」為女主角美美獻聲配音的台裔美籍女演員姜晉安飾演學運擁護者中村（暫譯）。

楊紫瓊在「西游ABC」扮演觀世音菩薩。(取材自YouTube)

「西游ABC」由曾榮獲艾美獎的作家兼製片人遊朝敏擔任執行製作和節目統籌；德斯汀丹尼爾克雷頓此次則身兼導演 及執行製作，攜手製作人馬勁騰、導演傑克．卡斯丹、電影製片艾琳奧馬利、電影製片艾雪戈爾茨坦、以及楊謹倫共同打造這部極具開創性的全新作品。