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小班「厭世臉」惹怒愛妻？ 珍妮佛情人節秀「襲臀照」

記者陳建嘉／即時報導
珍妮佛洛佩茲(右)與班艾佛列克打破葛萊美獎不耐煩傳言，曬出親密照。(取材自Instagram)
珍妮佛洛佩茲(右)與班艾佛列克打破葛萊美獎不耐煩傳言，曬出親密照。(取材自Instagram)

情人節剛過，好萊塢巨星們紛紛秀出自己與情人們的照片，班艾佛列克（Ben Affleck）與珍妮佛洛佩茲（Jennifer Lopez）分手20年後重燃愛火、結為夫妻，先前兩人一同出席葛萊美獎（Grammy Award），小班卻被拍到一臉不耐煩、眼神超沒靈魂，彷彿被迫參與卻完全沒有熱情，然則他們剛迎來婚後第一個情人節，珍妮佛秀出多張親密照，更有小班按耐不住慾望襲臀的照片，強調兩人依舊濃情蜜意。

珍妮佛洛佩茲(右)與班艾佛列克打破葛萊美獎不耐煩傳言，曬出親密照。(取材自Ins...
珍妮佛洛佩茲(右)與班艾佛列克打破葛萊美獎不耐煩傳言，曬出親密照。(取材自Instagram)

不僅如此，珍妮佛還在其中一張Instagram照片，秀出兩人各自以彼此的名字字首縮寫J、B的愛情刺青，似乎是為了反擊這段期間，外界對他們戀情的揣測，想要再三強調，他們感情好得很。

珍妮佛洛佩茲秀出與班艾佛列克的名字縮寫刺青。(取材自Instagram)
珍妮佛洛佩茲秀出與班艾佛列克的名字縮寫刺青。(取材自Instagram)

「美國隊長」克里斯伊凡（Chris Evans）去年底認愛小16歲的女星葡萄牙女星艾芭巴普蒂斯塔（Alba Baptista），更難得在情人節當天秀出多張合照，克里斯更有側拍女友打電動，心情非常激烈的一面。

「美國隊長」克里斯伊凡(右)與小16歲的葡萄牙女星艾芭巴普蒂斯塔在情人節當天秀出...
「美國隊長」克里斯伊凡(右)與小16歲的葡萄牙女星艾芭巴普蒂斯塔在情人節當天秀出多張親密合照。(取材自Instagram)

「美國隊長」克里斯伊凡(左)與小16歲的葡萄牙女星艾芭巴普蒂斯塔在情人節當天秀出...
「美國隊長」克里斯伊凡(左)與小16歲的葡萄牙女星艾芭巴普蒂斯塔在情人節當天秀出多張親密合照。(取材自Instagram)

「美國隊長」克里斯伊凡(左)與小16歲的葡萄牙女星艾芭巴普蒂斯塔在情人節當天秀出...
「美國隊長」克里斯伊凡(左)與小16歲的葡萄牙女星艾芭巴普蒂斯塔在情人節當天秀出多張親密合照。(取材自Instagram)

不過外界好奇的是克里斯伊凡自從離開漫威系列之後，是否還有機會再現？再加上進入新階段的漫威影片，截至目前為止，沒有上一階段那麼叫好又叫座，令粉絲不禁懷念起克里斯伊凡、小勞勃道尼（Robert Downey Sr.）等元老，不過「美國隊長4」已確定會由現任的安東尼麥奇（Anthony Mackie）挑大樑主演，克里斯伊凡回歸機率不高。

漫威 珍妮佛洛佩茲 班艾佛列克

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