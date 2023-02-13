我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

情人節噱頭 永生玫瑰1束近140元 買不買

陳凱歌兒子陳飛宇「酒店開房」床照曝光 網譏「吳亦凡2.0」

布蘭登費雪戲途回春 憶麥特衝突裸戲

記者蘇詠智／綜合報導
布蘭登費雪一度身形走樣，近來力拚奧斯卡影帝，逐漸回復以往丰采。（路透資料照片）
布蘭登費雪一度身形走樣，近來力拚奧斯卡影帝，逐漸回復以往丰采。（路透資料照片）

1992年上映時票房、影評都不算出色的「校園風雲」（School Ties），幾位主角布蘭登費雪（Brendan Fraser）、麥特戴蒙（Matt Damon）、克里斯歐唐納（Chris O'Donnell）以及當時還是配角的班艾佛列克（Ben Affleck），日後都成了獨當一面的大牌。布蘭登目前正在奧斯卡影帝爭奪戰力拚勝出，回想到30年前這部舊作，心中不無感慨。

麥特戴蒙(最前中)、布蘭登費雪(前排左)、班艾佛列克(後排右一)、克里斯歐唐納(...
麥特戴蒙(最前中)、布蘭登費雪(前排左)、班艾佛列克(後排右一)、克里斯歐唐納(後排右二)在「校園風雲」演同學。（取材自IMDb）

「校園風雲」描述布蘭登扮演的家境不佳猶太男孩，憑著出色的美式足球球技，拿到名校獎學金，和麥特戴蒙等一堆公子哥兒成為同學，偏偏猶太身分被挖出，與麥特有不少對手戲。布蘭登回憶片中場面，他與麥特在淋浴爆發衝突那幕，兩人為戲全裸，感覺害怕又有壓力，「我們那時都還是新人，年輕新秀都很有企圖心，什麼要求都願意嘗試，就算心裡很為難。」

有趣的是，克里斯歐唐納因為爭取到在「女人香」（Scent of a Woman）與艾爾帕西諾（Al Pacino）演對手戲，又在「蝙蝠俠」（Batman）系列飾演羅賓，反而最早登上一線。然而「蝙蝠俠4」成績太差，重挫克里斯的電影事業，後來轉進小螢幕主演「重返犯罪現場：洛杉磯」（NCIS: Los Angeles）， 一演就是十多年，他也最早結婚，生了五個小孩，成為好萊塢多產老爸的代表之一。

演反派的麥特戴蒙，幾年後與班艾佛列克一起靠「心靈捕手」（Good Will Hunting）崛起、拿下奧斯卡原著劇本獎，好萊塢雖然對外型高大帥氣的班寄望深、數度力捧，麥特卻因挑戲謹慎，靠著「神鬼認證」（The Bourne Identity）系列大紅大紫，是「校園」同學中最有錢的一位。班的導戲功力比演技更受肯定，感情緋聞比演藝事業更受注意，話題性凌駕其他人。

而布蘭登雖曾因「神鬼傳奇」（The Mummy）大紅，又一度深陷事業低潮，身形也走樣，直到「我的鯨魚老爸」演技備受讚譽，還入圍奧斯卡獎，才又東山再起，身上的贅肉也甩掉大半，回復以往神采。

奧斯卡獎 班艾佛列克 猶太

上一則

偷吃許志安消失4年 黃心穎情人節復出

下一則

阿諾、阿湯、湯姆漢克斯29年前同框 網喊：不舒服

延伸閱讀

難忘初出道和麥特戴蒙全裸扭打 布蘭登費雪：太可怕了

難忘初出道和麥特戴蒙全裸扭打 布蘭登費雪：太可怕了
金球獎未封帝 布蘭登費雪：我不需要

金球獎未封帝 布蘭登費雪：我不需要
演不下去了？班艾佛列克在珍妮佛洛佩茲身旁竟沒有笑容

演不下去了？班艾佛列克在珍妮佛洛佩茲身旁竟沒有笑容
加州州長家訪奪槍華裔勇士 網：怎麼進屋沒脫鞋？

加州州長家訪奪槍華裔勇士 網：怎麼進屋沒脫鞋？

熱門新聞

王力宏全面回歸歌壇。（圖：寬魚國際提供）

王力宏贏了 這官司打1年勝訴 索賠金額出爐

2023-02-07 01:02
王麗坤傳出老公是詐騙犯。圖／摘自微博

王麗坤傳閃嫁富商 老公竟是詐騙犯…豪宅名車已遭凍結

2023-02-07 19:22
戴夫法蘭柯（左）花了很長一段時間，才能接受另一半艾莉森布麗對裸體的喜愛。（路透資料照片）

女星坦承太愛脫光 導演老公受不了

2023-02-07 15:25
于文文性格豪邁。(取材自微博)

「乘風破浪3」于文文豪邁腿狂開走光 節目全程馬賽克

2023-02-06 22:57
郭書瑤在雪地中留下美照。(圖：星星相藝提供)

郭書瑤滑雪大方露渾圓E乳 運動背心罩不住

2023-02-05 21:49
迪麗熱巴。（取材自微博）

狗仔爆迪麗熱巴「預產期」黃景瑜前任發文「8」湊熱鬧

2023-02-11 13:22

超人氣

更多 >
買星巴克被收小費4444.44元 奧克拉荷馬夫婦沒錢回亞洲

買星巴克被收小費4444.44元 奧克拉荷馬夫婦沒錢回亞洲
華府警告：穿「這品牌」外套恐淪搶匪目標

華府警告：穿「這品牌」外套恐淪搶匪目標
美加之後 山東海域也發現不明飛行物 中方稱準備擊落

美加之後 山東海域也發現不明飛行物 中方稱準備擊落
休士頓新開中餐館 有「貶低華裔」之嫌

休士頓新開中餐館 有「貶低華裔」之嫌
緊握亡女手照片傳全球 獨活土耳其父曝讓記者拍照原因

緊握亡女手照片傳全球 獨活土耳其父曝讓記者拍照原因