布蘭登費雪戲途回春 憶麥特衝突裸戲

布蘭登費雪一度身形走樣，近來力拚奧斯卡影帝，逐漸回復以往丰采。（路透資料照片）

1992年上映時票房、影評都不算出色的「校園風雲」（School Ties），幾位主角布蘭登費雪（Brendan Fraser）、麥特戴蒙（Matt Damon）、克里斯歐唐納（Chris O'Donnell）以及當時還是配角的班艾佛列克 （Ben Affleck），日後都成了獨當一面的大牌。布蘭登目前正在奧斯卡影帝爭奪戰力拚勝出，回想到30年前這部舊作，心中不無感慨。

麥特戴蒙(最前中)、布蘭登費雪(前排左)、班艾佛列克(後排右一)、克里斯歐唐納(後排右二)在「校園風雲」演同學。（取材自IMDb）

「校園風雲」描述布蘭登扮演的家境不佳猶太 男孩，憑著出色的美式足球球技，拿到名校獎學金，和麥特戴蒙等一堆公子哥兒成為同學，偏偏猶太身分被挖出，與麥特有不少對手戲。布蘭登回憶片中場面，他與麥特在淋浴爆發衝突那幕，兩人為戲全裸，感覺害怕又有壓力，「我們那時都還是新人，年輕新秀都很有企圖心，什麼要求都願意嘗試，就算心裡很為難。」

有趣的是，克里斯歐唐納因為爭取到在「女人香」（Scent of a Woman）與艾爾帕西諾（Al Pacino）演對手戲，又在「蝙蝠俠」（Batman）系列飾演羅賓，反而最早登上一線。然而「蝙蝠俠4」成績太差，重挫克里斯的電影事業，後來轉進小螢幕主演「重返犯罪現場：洛杉磯」（NCIS: Los Angeles）， 一演就是十多年，他也最早結婚，生了五個小孩，成為好萊塢多產老爸的代表之一。

演反派的麥特戴蒙，幾年後與班艾佛列克一起靠「心靈捕手」（Good Will Hunting）崛起、拿下奧斯卡原著劇本獎，好萊塢雖然對外型高大帥氣的班寄望深、數度力捧，麥特卻因挑戲謹慎，靠著「神鬼認證」（The Bourne Identity）系列大紅大紫，是「校園」同學中最有錢的一位。班的導戲功力比演技更受肯定，感情緋聞比演藝事業更受注意，話題性凌駕其他人。

而布蘭登雖曾因「神鬼傳奇」（The Mummy）大紅，又一度深陷事業低潮，身形也走樣，直到「我的鯨魚老爸」演技備受讚譽，還入圍奧斯卡獎 ，才又東山再起，身上的贅肉也甩掉大半，回復以往神采。