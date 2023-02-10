「蟻人」難忘台灣行 見面會粉絲超嗨

保羅路德當年與故宮珍藏寶物「翠玉白菜」合影，露出心滿意足的微笑。（圖：迪士尼提供）

保羅路德（Paul Rudd）回歸漫威 大片「蟻人與黃蜂女：量子狂熱」（Ant-Man and the Wasp:Quantumania），日前接受本報專訪，保羅2018年宣傳前一集時，曾與女主角伊凡潔琳莉莉（Evangeline Lilly）到台灣出席粉絲見面會，迄今仍對台灣的美食、美景念念不忘，「好可惜這次沒辦法去，我們那一晚走過超大的紅地毯，看到人山人海的粉絲熱情呼喊我們，真的是此生難忘」。

保羅提到當晚，仍覺得見面會場面大得驚人，「粉絲們都很興奮，我看到他們對漫威，對蟻人的支持，真的很感謝他們」，自己當時也有把握時間到處拍照留念，更在受訪時喜孜孜表示：「我甚至有爬上一座巨大建築物的頂端呢。」雖然這次沒機會去台灣，仍希望粉絲多進場支持，「場面超大超震撼，我相信你們一定會愛」。

保羅認為這集讓「蟻人」史考特朗恩的心境有了極大的轉變。自從打敗「薩諾斯」之後，史考特決定此後好好陪伴家人，本來才剛鬆了一口氣，卻又遇上更強大的反派「征服者康」，讓他不得不重披戰袍展開戰鬥，「雖然這個角色還是有點調皮、無厘頭，但我想他很想做一個好爸爸，如今他已經變得越來越好了」。

保羅路德在「蟻人3」曾被誤認為「蜘蛛人」，他笑說早在自己30多歲時，常有人將他誤認為班艾佛列克 （Ben Affleck），連他自己都不知為何「他們還會問我麥特戴蒙（Matt Damon）私底下的事，我就說我不知道，我跟他不熟，他們才會發現自己認錯」。

提到如果擁有「蟻人」的縮小、放大能力，保羅不改幽默本性，直言想躲進飛機裡面四處旅行，「把自己縮小，藏在飛機上，然後可以去世界各地，一定很好玩」，更突發奇想，認為可以黏附在隕石上，展開一段太空 旅行，「這真的超瘋的啦，但我超想要用這樣的能力，去做各種異想天開的旅行」。