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演不下去了？班艾佛列克在珍妮佛洛佩茲身旁竟沒有笑容

記者蘇詠智／即時報導
班艾佛列克（右）在葛萊美典禮坐在珍妮佛洛佩茲旁邊，眼神卻顯得空洞、沒熱情。（取材自推特）
班艾佛列克（右）在葛萊美典禮坐在珍妮佛洛佩茲旁邊，眼神卻顯得空洞、沒熱情。（取材自推特）

班艾佛列克（Ben Affleck）與珍妮佛洛佩茲（Jennifer Lopez）分手20年後重燃愛火、結為夫妻，是去年娛樂圈最大的新聞之一，珍妮佛人前人後都是「幸福無比」的模樣，社群網站上的發文也一直強調人生不再有遺憾、美夢成真，然而她早在外界心目中已經有「控制欲超強」的印象，班艾佛列克在她的掌控之下，是否真能開心，也被很多人懷疑，偏偏他們去年在拉斯維加斯的午夜婚禮後同遊巴黎，班被拍到很明顯的疲憊，臉上缺乏新婚的興奮與甜蜜，讓質疑他們的人更堅信珍妮佛的「幸福婚姻」背後，其實是班的不斷忍讓與配合，絕對不是現實世界的童話。

昨天班艾佛列克陪著珍妮佛洛佩茲一起出席樂壇年度盛事葛萊美獎頒獎典禮，果然再次轟動網路—原因不是珍妮佛穿得有多性感，而是班竟然被拍到的畫面中都是一臉不耐煩、眼神超沒靈魂，彷彿被迫參與卻完全沒有熱情，網友訝異他連「演都不想演」，使得這些畫面很快在網路上到處流傳。有娛樂記者打趣寫道：「不管你的一天過得多糟糕，我保證你不會像現在班艾佛列克在葛萊美頒獎典禮上那麼悲慘。」還有人這麼留言：「班艾佛列克在葛萊美獎，深深提醒了大家，不管你多有錢、多有名，你的女人還是會拖著你去參加一些根本不想去的爛場合。」

珍妮佛洛佩茲（左）看表演露出笑容，班艾佛列克連裝投入都不太願意。（取材自推特）
珍妮佛洛佩茲（左）看表演露出笑容，班艾佛列克連裝投入都不太願意。（取材自推特）

有人如此巧妙形容：「班艾佛列克的表現有如在婚禮上唯一清醒的人，除了他的老婆以外，其他人他都不認識。」他的神情看來就是那麼的沒靈魂、不來勁，對比珍妮佛不時做出開心、愉悅的表情，還時常笑容滿面，簡直讓人懷疑他們是不是在兩個不同的場合，超級違和。美國八卦刊物已經寫了不止一次，這場婚姻基本上就是珍妮佛洛佩茲想要秀給大家看她想要的沒有要不到，她一心要把自己與班塑造成好萊塢新的至尊明星夫妻，因此她很努力的「展現幸福」，只是班願不願意配合演出、可以配合到什麼程度，不一定是她都能掌握的。

班艾佛列克 珍妮佛洛佩茲 葛萊美

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