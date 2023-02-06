碧昂絲葛萊美奪4獎 累積32座榮登獲獎最多音樂人
第65屆葛萊美獎頒獎典禮5日登場，天后碧昂絲(Beyoncé)以9項提名領先，而她一舉拿下4獎，超越指揮家喬治·蕭提(Georg Solti)「最多獲獎數」紀錄，成為葛萊美獎獲獎最多的音樂人。
天后碧昂絲（Beyonce ）以「CUFF IT」拿下最佳最佳節奏藍調歌曲獎，她卻不見蹤影，由兩位共同創作的夥伴代領，各方好奇她為何人沒到場，主持人崔佛諾亞隨即解釋，她是「正在趕來的路上」，因為被卡在車陣中，但稍後就會到場。
Crypto.com體育場雖然位於停車不便的洛城市中心，但附近就有捷運站，並不算太難抵達。然而貴為樂壇天后的碧昂絲，不太可能在前往頒獎典禮的途中跟一般大眾擠捷運，這個理由聽來也算合理，但網友卻不太買單，在推特諷刺道：「好像以為大家真的會相信？」
還有人寫道：「所謂的『碧昂絲因為交通而在頒獎典禮上遲到』，意思就是『如果你以為我會在我上台表演前出現，你一定是瘋了』。」
儘管大家冷嘲熱諷，碧昂絲仍然成為葛萊美獎史上獲獎最多的紀錄創造者，目前至少擁有32座獎，她也在稍晚悄悄現身會場，今晚其他幾座獎她都親自上台領獎，沒再錯過。
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