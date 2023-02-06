葛萊美獎主持人自比「中國間諜氣球」 玩笑惹怒歌迷

葛萊美獎頒獎典禮主持人崔佛諾亞的笑哏引起網友不滿。（路透）

南非出身、曾獲艾美獎 殊榮的名嘴崔佛諾亞(Trevor Noah)，第三度擔任葛萊美 獎頒獎典禮主持人，不改犀利言辭，笑言自己的工作就是當觀眾的耳朵與眼睛，要大家把他想像成「中國間諜氣球」，在場內飄來飄去，為大家搜集情報。雖然巧妙運用時事哏是他的招牌特色，然而他在本屆典禮的笑話卻不一定引起網友的正面評價，更惹怒了一堆帥氣偶像歌手哈利 史泰爾斯的粉絲。

中國間諜氣球近來成為國際矚目焦點，連在葛萊美獎頒獎典禮都被提及。（路透資料照片）

從英國偶像天團「1世代」(One Direction)單飛後發展亮眼的哈利(Harry Styles)，以專輯「Harry's House」獲得本屆葛萊美多項提名，最後更獲最佳流行樂專輯、年度專輯兩項大獎，而他在紅毯上穿著低胸、五顏六色的服裝，露出大片的胸膛，性感搶眼。崔佛忍不住介紹：「還有什麼關於他還沒講過的？超棒的專輯，簡直令人大開眼界，還有他在紐約等地開的那些演唱會。女士們把小褲褲丟上台給他，而他把它們穿起來，比她們還好看，確實是世界上最性感的男人！」