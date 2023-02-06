葛萊美獎主持人自比「中國間諜氣球」 玩笑惹怒歌迷
南非出身、曾獲艾美獎殊榮的名嘴崔佛諾亞(Trevor Noah)，第三度擔任葛萊美獎頒獎典禮主持人，不改犀利言辭，笑言自己的工作就是當觀眾的耳朵與眼睛，要大家把他想像成「中國間諜氣球」，在場內飄來飄去，為大家搜集情報。雖然巧妙運用時事哏是他的招牌特色，然而他在本屆典禮的笑話卻不一定引起網友的正面評價，更惹怒了一堆帥氣偶像歌手哈利史泰爾斯的粉絲。
從英國偶像天團「1世代」(One Direction)單飛後發展亮眼的哈利(Harry Styles)，以專輯「Harry's House」獲得本屆葛萊美多項提名，最後更獲最佳流行樂專輯、年度專輯兩項大獎，而他在紅毯上穿著低胸、五顏六色的服裝，露出大片的胸膛，性感搶眼。崔佛忍不住介紹：「還有什麼關於他還沒講過的？超棒的專輯，簡直令人大開眼界，還有他在紐約等地開的那些演唱會。女士們把小褲褲丟上台給他，而他把它們穿起來，比她們還好看，確實是世界上最性感的男人！」
儘管這番話大都是讚美，卻有人注意到哈利當時臉上有些尷尬的表情，哈利的粉絲大隊們開始圍攻崔佛諾亞，有人寫道：「我要你在私底下和公開場合都對哈利道歉，你說他是性感象徵，他從16歲開始就一直被人貼上性感偶像的標籤，而他很明顯的對此不舒服。」另有人開嗆：「我要確保你再也接不到其他的邀約。」
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