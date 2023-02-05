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蕭青陽歷經18年等待 攜手女兒蕭君恬奪葛萊美獎

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蕭青陽歷經18年等待 攜手女兒蕭君恬奪葛萊美獎

中央社／洛杉磯5日專電
台灣設計師蕭青陽（左）18年來7度入圍葛萊美獎，今年與女兒蕭君恬合作的唱片包裝作品終於獲獎。（美聯社）
台灣設計師蕭青陽（左）18年來7度入圍葛萊美獎，今年與女兒蕭君恬合作的唱片包裝作品終於獲獎。（美聯社）

台灣設計師蕭青陽18年來7度入圍葛萊美獎，今年與女兒蕭君恬合作的唱片包裝作品終於獲獎，他在台上用中文發表得獎感言，感謝家人、感謝祖先與淡蘭古道上的所有人。

第65屆葛萊美獎（Grammy Awards）今天在加州洛杉磯頒獎，設計師蕭青陽、蕭君恬以「淡蘭古道三部曲」專輯獲得最佳唱片包裝獎。

影片來源：YouTube

台灣設計師連兩年拿下這個獎項。去年李政瀚、于薇以董事長樂團與第二代馬蘭吟唱隊的「八歌浪」專輯包裝獲獎，拿下台灣首座葛萊美。

蕭青陽是葛萊美常客，他從2005年以來，第7度入圍葛萊美獎。他這次與女兒蕭君恬合作，以台灣超過百年歷史的淡蘭古道為主題，終於如願得獎。

歷經18年的期盼，蕭青陽終於獲獎。主持人宣布得獎者之後，他與女兒蕭君恬手牽手，一路從座位上手舞足蹈、邊走邊跳走上頒獎台。

蕭青陽用中文講出得獎感言說：「謝謝我的媽媽，希望她身體趕快康復。謝謝我爸爸。謝謝我的老婆，昨天陪我熬夜，今天我們要好好一起睡。謝謝我的祖先，謝謝淡蘭古道上的所有人。」

蕭君恬用英文說：「這位是我爸爸，我們終於得獎了，謝謝葛萊美，我愛你們大家。」

美國國家錄音藝術暨科學學會主辦，第64屆葛萊美獎（Grammy Awards）頒獎典禮在今天在洛杉磯Crypto.com球場（Crypto.com Arena）舉行，共91個獎項從下午一直頒到晚上。

最佳唱片包裝（Best Record Package）下午2時頒發，5組入圍作品裡2組來自台灣。一組為蕭青陽與蕭君恬為短片「淡蘭古道三部曲」製作的原聲專輯Beginningless Beginning；另一組是WHOSMiNG（劉名晏）設計的歌手Fann芳怡「Telos桃樂市」專輯。

設計師蕭青陽與女兒蕭君恬為短片「淡蘭古道三部曲」製作的原聲專輯Beginning...
設計師蕭青陽與女兒蕭君恬為短片「淡蘭古道三部曲」製作的原聲專輯Beginningless Beginning唱片包裝獲得葛萊美獎。專輯以台灣古道為主題，記錄祖先走過的路。（中央社）

葛萊美 入圍 洛杉磯

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