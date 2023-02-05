獲讚「印度阿湯哥」是羞辱？ 「寶萊塢之王」粉絲氣炸了

湯姆克魯斯無端被捲入風波中。（路透資料照片）

好萊塢天王巨星湯姆克魯斯 湯姆克魯斯（Tom Cruise），走紅超過30年，通常被形容為像湯姆克魯斯，絕大多數的人都會覺得是莫大讚譽，想不到近來有媒體拿他來比擬某位非美國的大牌影星，竟然激怒不少粉絲，直呼：「太過分！湯姆克魯斯完全跟他沒得比。」

這位超級大牌，就是印度 「寶萊塢之王」沙魯克罕，今年57歲、比阿湯略小一些，同樣在印度影壇活躍超過30年，曾主演過「寶萊塢生死戀」（Devdas）、「寶萊塢之不可能的任務」（Main Hoon Na）等名作，是寶萊塢最當紅的幾位天王巨星之一。

他出演的最新電影 「Pathaan」1月上映，僅花10天就登上寶萊塢史上票房佳績前3名，堪稱印度戲院業等待許久的救市巨片。

美國媒體注意到沙魯克罕驚人的實力，有媒體因此下了如此標題「印度的湯姆克魯斯，沙魯克罕 可能以自己最新票房大片Pathaan 拯救了寶萊塢」，沒想到引來許多沙魯克罕的憤怒影迷回應道：「沙魯克罕就是沙魯克罕，他不是湯姆克魯斯，雖然他們我都喜歡，拜託不要比較。」