李安放棄高幀率規格了？首認新片「李小龍」用不到

李安確定下一部電影要拍「李小龍」，這次將不採用高幀率視效。(圖：金馬執委會提供)

李安正在籌拍由兒子李淳主演的新片「李小龍 （暫譯）」，先前他已2次採用業界最高規格，4K、3D與120高幀率格式拍攝，近期接受外媒訪問，被問是否會想再度挑戰？他立刻搖頭否認，認為觀眾仍然比較習慣一般電影 所用的24幀率，「人們需要一段時間才能習慣高幀率，暫時還無法讓他們完全接受」。

李安接受美媒「Joblo」訪問時，提到前2部電影「比利 ・林恩的中場戰事」（Billy Lynn's Long Halftime Walk）、「雙子殺手」(Gemini Man)皆採用高幀率規格拍攝，但全球大多數戲院需要提升裝備，才能讓觀眾享受最佳體驗，「我想這部電影還有很多我想傳達的東西，所以我會抑制自己的需求，單純拍出一部出色的李小龍電影」。