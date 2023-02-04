艾倫結褵15年再許婚誓 哈利王子夫妻見證

艾倫狄珍妮絲(右)與波霞狄羅西再度許下對彼此愛的承諾。（視頻截圖）

這幾年間經過形象跌谷底、節目被迫收攤等打擊的艾倫狄珍妮絲 （Ellen Degeneres），身旁一直有妻子波霞狄羅西（Boscia Di Rossi）的陪伴。近日波霞歡度50大壽、在友人克莉絲詹納（Kris Jenner）的見證下，與艾倫再度許下對彼此的承諾，昭告天下真情不變。

艾倫狄珍妮絲與波霞狄羅西結婚到今年快要滿15年，兩人在確認自身性向前都曾與男性交往過，很能夠理解對方的心路歷程。過去兩年多無疑是艾倫生命中最低潮的時光之一，她被控訴是「雙面人」，在「艾倫秀」看似和善親切卻對工作人員和部分來賓盛氣凌人，製造讓人不舒服的有毒工作環境，她宣告會改善，收視數字卻一路向下探底，終於在去年收攤。之後艾倫的舊愛之一安海契（Anne Heche）車禍猝逝，兩人交往到分手的一些不愉快往事又被外界挖出，艾倫的情緒再度受到影響。

所幸波霞始終在艾倫身邊，沒有改變對她的愛。50歲生日上，波霞安排了「重續婚誓」的橋段，找來一堆密友觀禮，艾倫顯得相當開心。除了金卡戴珊（Kim Kardashian）的母親克莉絲詹納之外，眼尖的觀眾還從艾倫發布在社群網站與YouTube頻道的影片上注意到，英國哈利 王子與妻子梅根 也在觀禮來賓之中，讓這場私密的儀式，重量倍增。據傳哈利和梅根因為與艾倫住在鄰近社區，彼此交情變得更好，才會受邀出席。