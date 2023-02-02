「獨領風騷」女星美貌凍齡快30年 網讚幾乎沒有大改變

18歲的艾莉西亞席佛史東在「獨領風騷」中俏麗無敵。（取材自IMDb）

過往女星一超過30歲就要在角色上被迫逐漸升格，40歲之後不是要習慣演長輩就是只能淡出幕前，然而「美魔女」時代來臨，40多歲的女星展現凍齡的實力，也能夠贏得外界的驚嘆，甚至不比年輕20歲的女星吃癟，近日又有一個實例。

將近28年前上映的「獨領風騷」（Clueless），讓當時才是18姑娘一朵花的艾莉西亞席佛史東（Alicia Silverstone）成為少男少女心目中的偶像小公主，她在片子裡飾演家境富裕、身上常有名牌精美服飾的千金小姐，出門前還會用電腦搭配、選擇好當天要穿的服裝，有如每個女生的夢想，她也迅速在好萊塢 登上「美少女掌門人」的寶座。

艾莉西亞席佛史東因「獨領風騷」成為好萊塢最當紅少女偶像。（取材自IMDb）

今日的艾莉西亞，不但已經有個12歲的兒子，也即將邁向50歲這個人生中重要的里程碑，她曾經因為比年輕時明顯發福遭到網友諷刺，大聲反擊表示自己很喜歡現在的樣子，卻也沒有忘記找回昔日亮麗的模樣，近日美國即將迎接美式足球 「超級盃 」（Super Bowl）盛事，艾莉西亞在最新廣告中再度扮回「獨領風騷」的樣子，穿上當年最著名的黃色西裝外套與短裙，化身為血拚女王現身高中教室，宣告強勢回歸，讓許多人讚嘆她在廣告裡幾乎沒比「獨領風騷」中改變太多，美貌經過快30年依舊沒改。

艾莉西亞席佛史東46歲再扮高中校園女王，外表仍嬌美。（取材自TikTok）

而艾莉西亞自己似乎也頗滿意這次的拍攝成果，完整版還未正式推出，已經先在TikTok發布前導短版的內容，一如預期贏得許多粉絲的稱讚，認為她是演藝圈另外一位活生生「美魔女」的代表。

來源：Rakuten