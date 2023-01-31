「阿凡達2」全球破21億 登影史第4賣座片

「阿凡達：水之道」全球票房累計逾21億元。 （取材自IMDb）

「阿凡達：水之道」（Avatar:The Way of Water）持續雄霸票房第一寶座，周末在北美進帳約1570萬美元，全球累計票房已來到影史第四。

中央社引述法新社報導，北美院線聯盟在社群媒體 推特表示，詹姆斯柯麥隆（James Cameron）執導的這部科幻片，「已連續7周雄霸北美票房冠軍」，為2009年「阿凡達」（Avatar）以來「沒有人能達成的壯舉」。

全球亮眼的票房成績，包括中國2億3700萬美元收入，使得「阿凡達：水之道」累計票房來到21億1700萬美元，一舉成為影史上第4大賣座強片。

這意味著影史票房前四的強片有三部出自詹姆斯柯麥隆之手：第一的「阿凡達」、第三的「鐵達尼號」（Titanic），以及第四的「阿凡達：水之道」，卡在亞軍位置的是「復仇者聯盟 4：終局之戰」（Avengers: Endgame）。

周末北美票房第二的是合家歡片「鞋貓劍客2」（Puss in Boots:The Last Wish），1月27至29日期間進帳約1060萬美元。

第三名是湯姆漢克斯（Tom Hanks）主演的暖心片「超難搞先生」（A Man Called Otto），收入680萬美元。

恐怖娃娃驚悚片「窒友梅根」（M3GAN）以640萬美元成績排第四。

由印度 寶萊塢天王沙魯克汗（Shah Rukh Khan）主演的動作驚悚片Pathaan以590萬美元排第五，一部以印度語發音的電影在北美有這樣的表現，令人驚豔。

排名第六至第十的作品依序為：「人肉搜索2：失蹤搜救」（Missing），收入570萬美元；「迫降危機」（Plane），390萬美元；「無邊泳池，暫譯」（Infinity Pool），270萬美元；「末日迷蹤：敵基督的崛起」（Left Behind：Rise of the Antichrist，暫譯），230萬美元；「流浪地球2」（The Wandering Earth），140萬美元。