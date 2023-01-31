奧斯卡爭帝后 保羅梅茲卡爾緋聞燒 安德麗亞犯規拉票？

保羅梅茲卡爾(左)在「日麗」中演出動人，入圍本屆奧斯卡最佳男主角。（取材自IMDb）

同樣是奧斯卡 入圍名單上的驚喜，本屆準影帝「日麗」（Aftersun）保羅梅茲卡爾（Paul Mescal）不僅將被力捧主演大片「神鬼戰士2」（Gladiator 2），又成為安琪莉娜裘莉 （Angelina Jolie）最新緋聞對象，事業與知名度持續看漲；提名 影后的「致萊絲莉」（To Leslie）安德麗亞萊斯波洛（Andrea Riseborough）卻因為聲援她的演員同業動作太積極，反引發「拉票違規」質疑，主辦單位宣告啟動調查。

在疫情期間迅速竄紅的保羅梅茲卡爾，先以大膽全裸的影集「正常人」（Normal People）成為英國影藝學院電視類最佳男主角，又以「日麗」中動人的父女親情戲首度提名奧斯卡影帝，才將滿27歲，前途已備受看好。近來他在倫敦主演舞台劇，下了戲之後和人餐敘，竟被狗仔拍到是跟裘莉及她和布萊德彼特（Brad Pitt）的親生長女喜蘿（Shiloh Jolie-Pitt），頓時成為八卦報導的熱門話題。

雖然裘莉身旁人士透露她對保羅並沒有浪漫的情愫，純粹是為滿足愛女對藝術的喜好，保羅知名度已因此再漲一波。與此同時，名導雷利史考特相中他主演觀眾期待超過20年的「神鬼戰士2」，被預期有望像首集的羅素克洛一樣登上巨星寶座，他的藝壇行情持續上揚。

安德麗亞萊斯波洛入圍奧斯卡引發「造勢是否犯規」爭議。（路透資料照片）

而美國票房奇差、之前也罕有呼聲的「致萊絲莉」讓安德麗亞萊斯波洛殺進奧斯卡準影后名單，各方好奇她如何造勢，被發現該片導演與妻子透過演藝圈人脈，拉攏珍芳達（Jane Fonda）、葛妮絲派楚（Gwyneth Paltrow）等大牌強力鼓吹該片，「鐵達尼號」資深女星法蘭西絲費雪（Frances Fisher.）更在社群留言「建議」會員如何投票、助她入圍，被認為已經踩到違規的紅線。

安德麗亞苦熬多年首度提名奧斯卡本是美事一樁，現在卻可能反而讓她沾上汙名。