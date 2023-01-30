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再等3年 小勞勃道尼回歸「鋼鐵人」？

記者蘇詠智／綜合報導
小勞勃道尼扮演「鋼鐵人」的丰采，讓影迷至今難忘。（取材自IMDb）
小勞勃道尼扮演「鋼鐵人」的丰采，讓影迷至今難忘。（取材自IMDb）

自從「復仇者聯盟4：終局之戰」（Avengers: Endgame）在全球各地創下驚人票房到現在快要滿四年，漫威英雄片歷經疫情後的新階段，無論評價或賣座數字與疫情前相比仍有落差，觀眾也尚未對新階段被主打的英雄們流露出媲美上一階段眾要角的熱情，不少人還是懷念有小勞勃道尼（Robert Downey Sr.）等扛大梁的日子。

根據專門報導明星與名人八卦的國家詢問報，漫威也很想再把小勞勃道尼請回來，希望可以讓他在預定2026年上映的「復仇者聯盟」第六集再次扮演鋼鐵人。

關於他回歸的傳聞從去年8月就開始出現，幾個月來沒有相關人等證實，國家詢問報也並未把話說死、沒有稱雙方已達成協議，但卻寫道：「他也許有『8000萬』個改變心意的理由。」暗示漫威有可能開出8000萬美元的驚人高價把他簽下來。

國家詢問報引述的消息來說表示，對於小勞勃道尼，漫威向來知道跟他談合約很麻煩、拖拖拉拉，而且要砸上一大筆錢，才可能簽定，但只要網羅了他，日後片子上映的票房反應都會證明這一切非常值得，所以漫威還願意再跟他耗時間談加入「復仇者聯盟6」的事，儘管表定三年多以後才上映，現在開始談，一點都不嫌早，就不知道已經放話從鋼鐵人這個角色「畢業」的小勞勃道尼，有沒有可能回心轉意？

漫威 復仇者聯盟 疫情

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