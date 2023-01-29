雖然很麻煩又超級貴 漫威仍願出高價請回小勞勃道尼？

小勞勃道尼扮演「鋼鐵人」的丰采，讓影迷至今難忘。（路透資料照片）

自從「復仇者聯盟 ：終局之戰」（Avengers: Endgame）在全球各地創下驚人票房到現在快要滿4年，漫威 英雄片歷經疫情 後的新階段，無論評價或賣座數字與疫情前相比仍有落差，觀眾也尚未對新階段被主打的英雄們流露出媲美上一階段眾要角的熱情，不少人還是懷念有小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）等扛大梁的日子。

根據專門報導明星與名人八卦的「國家詢問報」，漫威也很想再把小勞勃道尼請回來，希望可以讓他在預定2026 年上映的「復仇者聯盟」第6集再次扮演鋼鐵人，關於他回歸的傳聞從去年8月就開始出現，幾個月來沒有相關人等證實，「國家詢問報」也並未把話說死、沒有稱雙方已達成協議，但卻寫道：「他也許有『8千萬』個改變心意的理由。」暗示漫威有可能開出8千萬美元的驚人高價把他簽下來。