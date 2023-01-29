「黃金比例」美男排行 雷神屈居第二 第一是非裔男星

雷吉尚佩吉是通過「黃金比例」認證的全球第一俊男。（取材自Instagram）

向來以古希臘「黃金比例」為評選標準的英國醫美研究單位，公布最新「全球最英俊男子」的名單，由「柏捷頓家族：名門韻事」（Bridgerton）首季男主角雷吉尚佩吉（Regé-Jean Page）奪下新榜首。

雷吉尚佩吉堪稱近年來人氣最高的黑帥哥，因「柏捷頓家族：名門韻事」走紅後大片邀約不斷，還成為下一任007的熱門人選。他被稱讚有最完美的眼睛，不管是高度位置，或是大小，都拿下高分；此外他的嘴巴也長得相當好，唯一稍稍扣分的是鼻子的長度與寬度。

克里斯漢斯沃有最符合傳統帥哥偶像的外表。（歐新社資料照片）

綜合分數以些微差距拿下亞軍的是「雷神索爾」克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth），他被形容是最符合傳統帥氣偶像的長相，五官各部分的分數都很高，但同樣在鼻子的部分被扣分。第3名「金牌拳手」麥可B喬丹 （Michael B. Jordan）也是黑人帥哥，在下巴、鼻子和眼部位置的得分都很高，額頭、臉型和唇形稍差一些。第4名則是哈利 史泰爾斯（Harry Styles），下巴分數逼近滿分，是臉部長得最佳的部位。

羅伯派汀森曾經是「黃金比例」俊男榜的冠軍，今年跌到第6名。（路透資料照片）

其餘包括羅伯派汀森（Robert Pattinson）、前「美國隊長」克里斯伊凡（Chris Evans）、資深俊男喬治柯隆尼（George Clooney）、「瘋狂亞洲富豪」（Crazy Rich Asians）混血帥哥亨利高汀（Henry Golding）以及巨石強森 （Dwayne Johnson）等都風光上榜，皆是通過「黃金比例」認證、長相過人的帥氣男子。