「巴比倫」再現百年前好萊塢酒池肉林 影射性侵醜聞

布萊德彼特在「巴比倫」飾演走下坡的昔日大牌。（圖：UIP提供）

獲得本屆奧斯卡 金像獎最佳服裝設計、配樂、製作設計提名 的「巴比倫」（Babylon），堪稱今年最特殊的賀歲外片之一。編導巧妙將好萊塢 傳奇影星、驚人醜聞等寫進情節中，虛實交錯，搭配真實影片段落，與他們仿照舊片拍攝的場景融合在一起；雖然長達3小時，卻能讓觀眾隨著劇情哈哈大笑，或是感傷落淚。

百年前的好萊塢縱情毒品與酒色，比起今日有過之而無不及。片子開頭某個胖諧星和小牌女星派對上玩太過火，她竟然一命嗚呼，就是在影射默片時代最勁爆的醜聞：諧星羅斯柯阿爾巴可（Roscoe Arbuckle）開派對，被控將女星薇吉妮亞拉佩（Virginia Rappe）性侵到重傷、去世。羅斯柯當紅的時候，卓別林有時還要幫他配戲，此醜聞後他氣勢一落千丈，等到有聲片時代才又回影壇，終生未能返回昔日地位。

布萊德彼特（Brad Pitt）扮演的米高梅最紅男巨星，在有聲片之後急速過氣。該角色取材自默片大牌約翰吉伯特（John Gilbert），他本是萬千女性眼中的偶像，進入有聲片後卻被嫌音質不符想像，幾年之後就抑鬱以終。

瑪格蘿比（Margot Robbie）的角色本尊則是首屆奧斯卡最佳影片「鐵翼雄風」（Wings）的女主角克萊拉寶（Clara Bow）。克萊拉是1920年代中後期最潮的女星，行為狂野、開放，卻揹上世俗的偏見，雖沒有像瑪格的角色一樣早逝，還是有不少人認為她生不逢時。