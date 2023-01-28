潘蜜拉安德森揭自曝：曾拒史塔龍追求、目睹影帝多P

潘蜜拉安德森即將推出回憶錄和紀錄片，日前接受美媒Variety訪問，率先爆料以收宣傳之效。（Getty Images）

美國性感女星潘蜜拉安德森（Pamela Anderson）將於本月31日推出回憶錄「Love, Pamela」，Netflix 紀錄片「潘蜜拉安德森：我的愛情故事」（Pamela, A Love Story）也將於同日上架。潘蜜拉日前接受Variety訪問，自曝曾被席維斯史塔龍（Sylvester Stallone）熱烈追求，還聲稱目擊影帝傑克尼克遜（Jack Nicholson）跟兩名美女在洗手間做愛的過程，甚至幫助對方「高潮」。

55歲的潘蜜拉為宣傳新書，日前接受Variety訪問，提到去年Disney +推出的「潘與湯米」（Pam & Tommy）內容失真，怒斥製作公司是「混蛋」。當時該劇取材自1990年代，潘蜜拉安德森與鼓手丈夫湯米李（Tommy Lee）性愛影片外洩事件，引發她的不滿，決定和Netflix合作推出紀錄片「潘蜜拉安德森：我的愛情故事」，親自講出「真相」。

在Variety的訪問內容中，潘蜜拉大談往事，包括武打巨星席維斯史塔龍曾秘密追求，「他提出送我名貴跑車和公寓，換取我答應當他的第一號女友」，潘蜜拉一口拒絕並嘲諷對方：「換句話說，你已經有第2號女友了？」潘蜜拉表示，自己渴求真愛甚於物欲。

電影明星席維斯史特龍（左）與第3任老婆珍妮佛。（取材自Instagram）

不過，早前剛平息與第三任妻子珍妮佛（Jennifer Flavin）的離婚風波的席維斯史塔龍，隨即透過發言人澄清：「有關潘蜜拉的言論純屬虛構和失實，席維斯史塔龍表示從未對她作出任何承諾。」

年輕時曾任「花花公子」雜誌模特兒的潘蜜拉還說，曾在雜誌創辦人赫夫納（Hugh Hefner）位於洛杉磯 的豪宅內作客，在洗手間撞見傑克尼克遜正和兩名美女打得火熱。她為了避免對方尷尬，假裝視而不見，「但最後仍忍不住，透過鏡子倒影瞄了一眼」，她說，這一眼讓傑克尼克遜達到高潮，更對她說：「多謝妳，親愛的。」