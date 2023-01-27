最爛女主角提名12歲童星 金酸莓獎道歉

蕾恩凱拉阿姆斯壯(右)與柴克艾弗隆合演「燃火的女孩」，入圍金酸莓獎最爛女主角惹爭議。(圖：UIP提供)

金酸莓獎始終爭議不斷，自從去年該獎創辦人公開向「鬼店」(The Shining)雪莉杜瓦(Shelley Duvall)致歉，表示不知當時她是在遭受極大身心壓力下演戲後，今年提名 「燃火的女孩」(Firestarter)12歲童星蕾恩凱拉阿姆斯壯(Ryan Kiera Armstrong)為最爛女主角，再度引發爭議；許多人痛批該獎「毫無道德」，創辦人約翰威爾森(John Wilson)為此出面道歉，並取消蕾恩的入圍 。

曾入圍金酸莓獎的「絕命終結站」(Final Destination)前童星戴文沙瓦(Devon Sawa)斥，「金酸莓獎是一群沒有靈魂的人經營的，竟然提名一個12歲的小孩？更多網友批，為何飾演爸爸的柴克艾弗隆(Zac Efron)可以逃過一劫？

約翰為此出面道歉，並說所有的痛批都是合理的，「我們很後悔對她造成的傷害」。

金酸莓獎之前的爭議還包括「星際大戰首部曲：威脅潛伏」(Star Wars: The Phantom Menace)童星傑克洛伊德，1999年入圍金酸莓獎後就頻遭校園霸凌；去年也在不清楚布魯斯威利(Bruce Willis)罹患失語症，而讓他拿下金酸莓獎。

約翰表示會從這次經驗吸取教訓，「從這屆開始會有新的投票 規則，禁止任何18歲以下表演者、電影工作人員入圍獎項」，他並強調，金酸莓獎從未打算埋葬任何人的職業生涯，「每一個人都會犯錯，包括我們在內」。