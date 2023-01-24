首位華裔提名奧斯卡影后 楊紫瓊：欣喜若狂又有點感傷

楊紫瓊早前以「媽的多重宇宙」順利拿下金球獎音樂及喜劇類最佳女主角，在後台開心大笑。(Getty Images)

楊紫瓊 今天以「媽的多重宇宙」入圍 奧斯卡金像獎最佳女主角獎後直說「欣喜若狂」，但想到過去沒有亞裔女星獲得青睞又「有一點感傷」。

「紐約時報」報導，楊紫瓊與她「媽的多重宇宙」（Everything Everywhere All at Once）大家庭開Zoom視訊會議，包括同台演出的潔美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）、關繼威、吳漢章（James Hong）以及兩位導演丹尼爾舒奈特（Daniel Scheinert）和關家永（Dan Kwan）時，得知自己入圍消息，讓她「欣喜若狂」。

她在入圍名單揭曉後透過電話告訴紐時說：「我們希望能牽著彼此的手，即使他們在美國，我現在在巴黎。而我們每個人都在尖叫。」

「媽的多重宇宙」共入圍11項奧斯卡獎 ，除了楊紫瓊入圍最佳女主獎，還包括最佳女配角獎、最佳男配角獎、最佳導演獎，以及最佳影片獎等。

馬來西亞出生、在亞洲影壇發跡的楊紫瓊若在美國時間3月12日舉行的奧斯卡頒獎典禮當天獲獎，將會是影史首位亞裔奧斯卡影后。

楊紫瓊告訴紐時說：「奧斯卡有95年歷史。」她說：「我高興得飛上天了，可是又有一點感傷，因為我知道，我們都知道在我之前亞洲有許許多多極為出色的女演員，而我是站在這些巨人的肩膀上。」

她還說：「我希望這能一勞永逸地打破該死的玻璃天花板，並持續下去，未來看到更多像我們這樣的面孔的人站在台上。」

以「女打仔」闖出名號的楊紫瓊，影壇闖蕩數十載，「媽的多重宇宙」讓她有機會大秀自己不同層面的才華。回顧她多年演藝生涯可說是苦樂參半，她說：「有些時候，我會想，我熱愛工作，我熱愛演戲，投入這一行並非為了得獎，而是把自己最棒的一面呈現給大家。」

「然而，當然啦，請把奧斯卡頒給我吧。」她笑著說：「這只不過是一個獎勵，說明不輕言放棄的重要。如果相信自己，就千萬不要放棄。我花了40年，但總算走到這一步了。」

這次與楊紫瓊競爭影后頭銜的還包括，「TÁR塔爾」（Tár）的凱特布蘭琪（Cate Blanchett）、「金髮夢露」（Blonde）的安娜德哈瑪斯（Ana de Armas）、「致萊斯利」（To Leslie，暫譯）的安德麗亞瑞斯波羅格（Andrea Riseborough），以及「法貝爾曼」（The Fabelmans）的蜜雪兒威廉絲（Michelle Williams）。