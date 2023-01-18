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相隔6年華麗回歸 蕾哈娜將亮相超級盃中場秀

記者陳建嘉／綜合報導
相隔多年，蕾哈娜將在2月12日第57屆超級盃中場秀重返歌唱舞台。(圖：Apple TV+提供)
相隔多年，蕾哈娜將在2月12日第57屆超級盃中場秀重返歌唱舞台。(圖：Apple TV+提供)

天后正式回歸，蕾哈娜（Rihanna）因為懷孕、經營美妝副業，已有近六年時間未回到大眾眼光，她的首場演出即是以第57屆超級盃中場秀的表演巨星身分重返歌壇，這也是首場由Apple Music贊助的中場秀。

蕾哈娜唱紅「Umbrella」、「Love the Way You Lie」、「Diamonds」等多首經典金曲，但近年積極發展副業，不僅自創美妝品牌Fenty Beauty，也與LVMH集團合作打造服裝品牌Fenty，以及近年話題度超高的內衣系列Savage X Fenty。

她與男友在去年5月迎來一子，眼見事業得意，她終於在去年底宣告以「黑豹2」（Black Panther: Wakanda Forever）主題曲「Lift Me Up」華麗回歸，沒想到這僅是前奏，之後更將正式推出一連串舞台活動，中場秀將於短短幾周後登場。

去年9月，NFL宣布Apple Music為最新的合作夥伴，將在未來幾年聯手共同製作一年裡最受矚目的音樂表演——超級盃中場秀。Apple Music致力於讓音樂家、作曲家、製作人和歌迷都能發光發熱，提供收錄超過1億首歌曲的音樂資料庫，以及身歷其境的空間音訊，帶來世界上最出色的聆聽體驗。

蕾哈娜將以第57屆超級盃中場秀嘉賓的身分華麗回歸，這也是首場由Apple Mus...
蕾哈娜將以第57屆超級盃中場秀嘉賓的身分華麗回歸，這也是首場由Apple Music贊助的中場秀。(圖：Apple TV+提供)

Apple 超級盃 NFL

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