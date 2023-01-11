金球影帝柯林法洛 招牌八字眉會演戲
愛爾蘭演員柯林法洛（Colin Farrell）以「伊尼舍林的女妖」（The Banshees of Inisherin）拿下金球獎喜劇及音樂類影帝，柯林得獎，招牌八字眉也成發燒話題。
柯林上台時開心向所有劇組團隊致謝，更感謝導演馬丁麥多納（Martin McConagh）在14年前找他演出「殺手沒有假期」（In Bruges），不僅幫助他開闊新戲路，如今更因此拿下金球獎，「我很喜歡這個劇組，我們就像一家人一樣」。
「伊尼舍林的女妖」在愛爾蘭外的小島上拍攝，柯林法洛與導演馬丁麥多納（Martin McDonagh）、男配角布蘭登葛里森（Brendan Gleeson）等人也培養出好交情，還說會在自建的酒吧一起喝酒，眾人相當和樂融融。
綜合媒體報導，國際媒體稍早曾盛讚：「柯林法洛那對會跳芭蕾舞的眉毛，值得讓他拿下一座小金人」；柯林自己則說：「我的眉毛只是在做自己的事，它們十分有活力，而且明顯的，我越是不安，它們越是活躍。」
柯林法洛從影26年來，八字眉一直是他的標記，「伊尼舍林的女妖」中，他從困惑到心碎、憤怒到高興，觀眾可以從他利用眉毛的表演中，了解到他的內心世界。
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