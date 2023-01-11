金球影帝柯林法洛 招牌八字眉會演戲

柯林法洛以「伊尼舍林的女妖」拿下金球獎影帝。（取材自推特）

愛爾蘭演員柯林法洛（Colin Farrell）以「伊尼舍林的女妖」（The Banshees of Inisherin）拿下金球獎 喜劇及音樂類影帝，柯林得獎，招牌八字眉也成發燒話題。

柯林上台時開心向所有劇組團隊致謝，更感謝導演 馬丁麥多納（Martin McConagh）在14年前找他演出「殺手沒有假期」（In Bruges），不僅幫助他開闊新戲路，如今更因此拿下金球獎，「我很喜歡這個劇組，我們就像一家人一樣」。

「伊尼舍林的女妖」在愛爾蘭外的小島上拍攝，柯林法洛與導演馬丁麥多納（Martin McDonagh）、男配角布蘭登葛里森（Brendan Gleeson）等人也培養出好交情，還說會在自建的酒吧一起喝酒，眾人相當和樂融融。

綜合媒體報導，國際媒體稍早曾盛讚：「柯林法洛那對會跳芭蕾 舞的眉毛，值得讓他拿下一座小金人」；柯林自己則說：「我的眉毛只是在做自己的事，它們十分有活力，而且明顯的，我越是不安，它們越是活躍。」