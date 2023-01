金球獎／楊紫瓊奪影后「媽的多重宇宙」有望戰奧斯卡

楊紫瓊以電影「媽的多重宇宙」奪下本屆金球獎音樂喜劇類最佳女主角。(取材自推特)

楊紫瓊 日前第94屆國家評論協會獎頒獎典禮,已創下歷史,成為該獎項45年首位獲得最佳女主角獎的亞洲女演員。如今再改寫歷史,以電影 「媽的多重宇宙 」(Everything Everywhere All at Once)奪下本屆金球獎音樂喜劇類最佳女主角,她也被看好接下來將入圍今年奧斯卡影后。

楊紫瓊今年主演「媽的多重宇宙」評價、票房雙贏,不僅片約不斷,有望問鼎今年奧斯卡影后,更被「時代雜誌」評選為2022年指標人物,進而登上封面。楊紫瓊演過無數經典電影,包括李安執導的「臥虎藏龍」(Crouching Tiger, Hidden Dragon)、法國知名大導盧貝松執導的「翁山蘇姬」(The Lady),這幾年則演了漫威電影、「星際爭霸戰」(Star Trek)系列等再創事業高峰,收獲不少年輕粉絲追隨,她開玩笑說,「我最高興的是這幾年走在路上,會有很多年輕人走過來跟我說,妳好棒,我可以跟妳自拍嗎?」。

