我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金球獎／楊紫瓊奪影后「媽的多重宇宙」有望戰奧斯卡

金球獎／關繼威首獲金球男配 高喊感謝史蒂芬史匹柏

金球獎／楊紫瓊奪影后「媽的多重宇宙」有望戰奧斯卡

記者黃保慧／即時報導
楊紫瓊以電影「媽的多重宇宙」奪下本屆金球獎音樂喜劇類最佳女主角。（取材自推特）
楊紫瓊以電影「媽的多重宇宙」奪下本屆金球獎音樂喜劇類最佳女主角。（取材自推特）

楊紫瓊日前第94屆國家評論協會獎頒獎典禮，已創下歷史，成為該獎項45年首位獲得最佳女主角獎的亞洲女演員。如今再改寫歷史，以電影媽的多重宇宙」（Everything Everywhere All at Once）奪下本屆金球獎音樂喜劇類最佳女主角，她也被看好接下來將入圍今年奧斯卡影后。

楊紫瓊今年主演「媽的多重宇宙」評價、票房雙贏，不僅片約不斷，有望問鼎今年奧斯卡影后，更被「時代雜誌」評選為2022年指標人物，進而登上封面。楊紫瓊演過無數經典電影，包括李安執導的「臥虎藏龍」（Crouching Tiger, Hidden Dragon）、法國知名大導盧貝松執導的「翁山蘇姬」（The Lady），這幾年則演了漫威電影、「星際爭霸戰」（Star Trek）系列等再創事業高峰，收獲不少年輕粉絲追隨，她開玩笑說，「我最高興的是這幾年走在路上，會有很多年輕人走過來跟我說，妳好棒，我可以跟妳自拍嗎？」。

楊紫瓊以電影「媽的多重宇宙」奪下本屆金球獎音樂喜劇類最佳女主角。（取材自推特）
楊紫瓊以電影「媽的多重宇宙」奪下本屆金球獎音樂喜劇類最佳女主角。（取材自推特）

電影 楊紫瓊 媽的多重宇宙

上一則

金球獎不斷更新／楊紫瓊 獲音樂喜劇類最佳女主角

延伸閱讀

金球獎／「黑豹2：瓦干達萬歲」王太后奪女配 謝漫威粉

金球獎／「黑豹2：瓦干達萬歲」王太后奪女配 謝漫威粉
金球獎不斷更新／楊紫瓊 獲音樂喜劇類最佳女主角

金球獎不斷更新／楊紫瓊 獲音樂喜劇類最佳女主角

金球獎／關繼威首獲金球男配 高喊感謝史蒂芬史匹柏

金球獎／關繼威首獲金球男配 高喊感謝史蒂芬史匹柏
楊紫瓊獲評論協會獎影后 45年來首位亞洲女星

楊紫瓊獲評論協會獎影后 45年來首位亞洲女星

熱門新聞

蔡依林出道22年，在演唱會上秀出最大造型尺度。（圖：凌時差提供）

22年最大尺度 蔡依林「正面三點全露」震撼畫面曝光

2023-01-06 19:45
蔡依林演唱會上的「裸鑽尤物」造型相當火辣。記者吳致碩／攝影

蔡依林「三點全露」 男嘉賓羞到不敢看：難跟老婆解釋

2023-01-07 12:00
小甜甜(右)與先生宋晉賢。(摘自臉書)

小甜甜控家暴、教會惡行 懶人包10大重點一次看

2023-01-05 14:40
楊冪演唱時火辣身材若隱若現。（取材自YouTube）

楊冪跨年表演「巨胸上下晃動」 觀眾視角瘋傳

2023-01-05 21:29
宋先生拿著小甜甜手機內的影片曝光，稱小甜甜也有打他。（取材自臉書）

小甜甜傷勢曝光 家暴現場「對質3影片」對話公開

2023-01-05 23:15
楊冪日前登上湖南衛視跨年晚會。（取材自微博）

楊冪跨年表演「巨胸彈跳」 觀眾視角影片臉紅：暈了

2023-01-06 02:26

超人氣

更多 >
危害健康堪比二手菸 聯邦擬禁瓦斯爐…紐約新房已不能再用

危害健康堪比二手菸 聯邦擬禁瓦斯爐…紐約新房已不能再用
美女官員與副市長在婚房啪啪啪…丈夫拍下姦情 揚州市府「正在查」

美女官員與副市長在婚房啪啪啪…丈夫拍下姦情 揚州市府「正在查」
中國駐美使領館最新通知 回應「十年簽證」

中國駐美使領館最新通知 回應「十年簽證」
與妻女闊別7年 中餐館下班車禍奪命 華男團圓夢碎

與妻女闊別7年 中餐館下班車禍奪命 華男團圓夢碎
詐騙電話猖獗 專家教你怎麼辨別和保護自己

詐騙電話猖獗 專家教你怎麼辨別和保護自己