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金球獎／楊紫瓊奪影后「媽的多重宇宙」有望戰奧斯卡

金球獎／關繼威首獲金球男配 高喊感謝史蒂芬史匹柏

金球獎／關繼威首獲金球男配 高喊感謝史蒂芬史匹柏

記者陳建嘉／即時報導
關繼威以「媽的多重宇宙」拿下金球獎電影類最佳男配角。（美聯社）
關繼威以「媽的多重宇宙」拿下金球獎電影類最佳男配角。（美聯社）

第80屆金球獎頒獎典禮現正舉辦中，關繼威以「媽的多重宇宙」（Everything Everywhere All at Once）拿下金球獎電影類最佳男配角，他上台時眼眶泛紅，感謝得來不易的機會，「真的很感謝，我永遠不會忘記是誰給我這個機會進入電影圈」，隨即點名史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg），「謝謝你們，我真的很幸運能擁有這個機會」。

關繼威提到自己原本已在幕後20幾年，沒想到能被邀請再度演戲，「我要感謝兩位導演，也要感謝楊紫瓊還有潔美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）」，最終他強調要感謝一個人，那人是生命中最重要的人，「那個人就是我的老婆，謝謝妳一直支持著我」。

關繼威在「媽的多重宇宙」分飾不同宇宙的威門・王，從軟弱的丈夫到英勇的時空特務，結合搞怪、荒謬又有真誠的感人表演，獲得歐美傳媒一致肯定。

媽的多重宇宙 金球獎 電影

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