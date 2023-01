金球獎／關繼威首獲金球男配 高喊感謝史蒂芬史匹柏

關繼威以「媽的多重宇宙」拿下金球獎電影類最佳男配角。(美聯社)

第80屆金球獎 頒獎典禮現正舉辦中,關繼威以「媽的多重宇宙 」(Everything Everywhere All at Once)拿下金球獎電影 類最佳男配角,他上台時眼眶泛紅,感謝得來不易的機會,「真的很感謝,我永遠不會忘記是誰給我這個機會進入電影圈」,隨即點名史蒂芬史匹柏(Steven Spielberg),「謝謝你們,我真的很幸運能擁有這個機會」。

Mood after watching Ke Huy Quan take home the Golden Globe for Best Supporting Actor - Motion Picture #GoldenGlobes pic.twitter.com/PGA0JsOah4 — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 11, 2023

關繼威提到自己原本已在幕後20幾年,沒想到能被邀請再度演戲,「我要感謝兩位導演,也要感謝楊紫瓊還有潔美李寇蒂斯(Jamie Lee Curtis)」,最終他強調要感謝一個人,那人是生命中最重要的人,「那個人就是我的老婆,謝謝妳一直支持著我」。

關繼威在「媽的多重宇宙」分飾不同宇宙的威門・王,從軟弱的丈夫到英勇的時空特務,結合搞怪、荒謬又有真誠的感人表演,獲得歐美傳媒一致肯定。