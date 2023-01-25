湯姆克魯斯紅遍全球 印度人氣也衝第一

湯姆克魯斯在印度的人氣高居好萊塢男星之冠。（歐新社資料照片）

在好萊塢 紅了超過35年的湯姆克魯斯 （Tom Cruise），去年又以「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun：Maverick）攀上事業的新巔峰，創下從影以來在北美以及其餘全球各國最高票房，儘管是60歲的資深前輩，搶手程度依然勝過一大把比他年輕很多的小生，而且人氣居高不下，就算在「捍衛戰士：獨行俠」已經轉進串流平台上架、藍光都可以買回家珍藏，他的受歡迎度還未下滑，根據最近在同樣也是電影出產大國的印度 所做的調查，湯姆克魯斯穩坐「最受歡迎好萊塢男星冠軍」寶座。

全球無數藝人想成功在好萊塢占有一席之地，可惜好萊塢紅星未必在全球除美國以外的地區仍當紅，幅員廣大、又有「寶萊塢」和「考萊塢」等不同語言影業重鎮的印度，觀眾喜歡的紅星和美國也略有出入，唯獨湯姆克魯斯的「一哥」地位不動如山。在他之後、氣勢居次的是已卸下「鋼鐵人」重任的小勞勃道尼（Robert Downey Jr.），在他之後才是美國目前最紅的巨石強森（Dwayne Johnson）。小勞勃道尼在一系列漫威大片中都演要角，就算目前已經「畢業」，對於印度觀眾還是有頗強大的號召，排名傲人。

小勞勃道尼在印度仍是最受歡迎的漫威男星。（路透資料照片）

在巨石強森之後的第4、5名，也都是演出漫威漫畫英雄為觀眾熟知，分別是「雷神索爾」克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth），與現任「蜘蛛人」湯姆霍蘭德（Tom Holland）。人氣第6名的好萊塢男星，終於輪到唯一一位黑人上榜，就是在奧斯卡頒獎典禮上掌摑克里斯洛克（Chris Rock）引發爭議的新科影帝威爾史密斯（Will Smith），威爾史密斯因為這一巴掌在美國面臨事業危機，在印度仍受歡迎，難怪他一度專程赴印度尋找靈性大師，顯然印度影迷對他的好，他都記在心裡，才會在事業最危險的時刻，到當地尋找慰藉。

奧斯卡掌摑事件沒有影響印度觀眾對威爾史密斯的愛。（路透資料照片）

7、8、9名各自都有合作的經驗，也都曾經是「叛逆小子」戲路的代表，分別是李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）、強尼戴普（Johnny Depp）與布萊德彼特（Brad Pitt），難得的是，他們之間就算都被傳過瑜亮情結，至少目前都能維持友善的關係。至於第10名，是才剛被宣布是2022年度「時人」全球最性感男人的前「美國隊長」克里斯伊凡（Chris Evans）。他所扮演的史蒂夫羅傑斯，曾是在印度最被喜愛的漫威英雄之一，看得出退下這個位子、交棒給別人，也對他在印度的人氣多少有些影響。