我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2023年才開始 美已39大規模槍案70死167傷

血案頻傳為哪樁？大麻、毒菇農場的「黑色祕密」

湯姆克魯斯紅遍全球 印度人氣也衝第一

記者蘇詠智／綜合報導
湯姆克魯斯在印度的人氣高居好萊塢男星之冠。（歐新社資料照片）
湯姆克魯斯在印度的人氣高居好萊塢男星之冠。（歐新社資料照片）

好萊塢紅了超過35年的湯姆克魯斯（Tom Cruise），去年又以「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun：Maverick）攀上事業的新巔峰，創下從影以來在北美以及其餘全球各國最高票房，儘管是60歲的資深前輩，搶手程度依然勝過一大把比他年輕很多的小生，而且人氣居高不下，就算在「捍衛戰士：獨行俠」已經轉進串流平台上架、藍光都可以買回家珍藏，他的受歡迎度還未下滑，根據最近在同樣也是電影出產大國的印度所做的調查，湯姆克魯斯穩坐「最受歡迎好萊塢男星冠軍」寶座。

全球無數藝人想成功在好萊塢占有一席之地，可惜好萊塢紅星未必在全球除美國以外的地區仍當紅，幅員廣大、又有「寶萊塢」和「考萊塢」等不同語言影業重鎮的印度，觀眾喜歡的紅星和美國也略有出入，唯獨湯姆克魯斯的「一哥」地位不動如山。在他之後、氣勢居次的是已卸下「鋼鐵人」重任的小勞勃道尼（Robert Downey Jr.），在他之後才是美國目前最紅的巨石強森（Dwayne Johnson）。小勞勃道尼在一系列漫威大片中都演要角，就算目前已經「畢業」，對於印度觀眾還是有頗強大的號召，排名傲人。

小勞勃道尼在印度仍是最受歡迎的漫威男星。（路透資料照片）
小勞勃道尼在印度仍是最受歡迎的漫威男星。（路透資料照片）

在巨石強森之後的第4、5名，也都是演出漫威漫畫英雄為觀眾熟知，分別是「雷神索爾」克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth），與現任「蜘蛛人」湯姆霍蘭德（Tom Holland）。人氣第6名的好萊塢男星，終於輪到唯一一位黑人上榜，就是在奧斯卡頒獎典禮上掌摑克里斯洛克（Chris Rock）引發爭議的新科影帝威爾史密斯（Will Smith），威爾史密斯因為這一巴掌在美國面臨事業危機，在印度仍受歡迎，難怪他一度專程赴印度尋找靈性大師，顯然印度影迷對他的好，他都記在心裡，才會在事業最危險的時刻，到當地尋找慰藉。

奧斯卡掌摑事件沒有影響印度觀眾對威爾史密斯的愛。（路透資料照片）
奧斯卡掌摑事件沒有影響印度觀眾對威爾史密斯的愛。（路透資料照片）

7、8、9名各自都有合作的經驗，也都曾經是「叛逆小子」戲路的代表，分別是李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）、強尼戴普（Johnny Depp）與布萊德彼特（Brad Pitt），難得的是，他們之間就算都被傳過瑜亮情結，至少目前都能維持友善的關係。至於第10名，是才剛被宣布是2022年度「時人」全球最性感男人的前「美國隊長」克里斯伊凡（Chris Evans）。他所扮演的史蒂夫羅傑斯，曾是在印度最被喜愛的漫威英雄之一，看得出退下這個位子、交棒給別人，也對他在印度的人氣多少有些影響。

年度最性感男人克里斯伊凡也是印度觀眾喜愛的好萊塢男星。（路透資料照片）
年度最性感男人克里斯伊凡也是印度觀眾喜愛的好萊塢男星。（路透資料照片）

印度 好萊塢 湯姆克魯斯

上一則

未成年酗酒染毒、難逃被性侵…好萊塢製造「童星悲劇」

下一則

黃安沒做核酸遭拒登機 怒發文罵髒話 反被網友打臉

延伸閱讀

金球獎10日頒獎 挽回好萊塢「第一趴」盛名

金球獎10日頒獎 挽回好萊塢「第一趴」盛名
金球獎倒數一周 貓王、「阿凡達」大導演出席

金球獎倒數一周 貓王、「阿凡達」大導演出席
好萊塢是非多 「工作狂」阿湯哥萌生去意？

好萊塢是非多 「工作狂」阿湯哥萌生去意？
好萊塢多是非 「工作狂」湯姆克魯斯萌生去意？

好萊塢多是非 「工作狂」湯姆克魯斯萌生去意？

熱門新聞

李宓和兒子全裸泡澡，遊走在走光邊緣。圖／摘自臉書

女星曬與兒共浴照 巨乳遊走露點邊緣 網驚：尺度太猛

2023-01-21 15:51
歐陽娜娜（左二）發文拜年，卻因漏寫一字，遭中國網友出征。圖／摘自IG

歐陽娜娜拜年漏寫一字 遭中國網友暴怒出征

2023-01-22 12:19
安娜迪阿瑪斯在「金髮夢露」的裸戲，是去年最引起爭議的話題之一。（取材自IMDb）

2022最佳裸戲 情色網站放榜…這些影劇讓觀眾看得臉紅

2023-01-23 11:40
有人說《蒼蘭訣》的智商「對小孩子來說很幼稚，對成年人剛剛好」。（取材自微博）

除夕來看爆款陸劇 哪部讓你哭了笑了

2023-01-22 01:30
華裔加拿大演員劉思慕。(本報資料照片)

南加蒙特利公園市爆槍擊案 劉思慕發文：難過與憤怒

2023-01-22 05:19
雷納21日更新自己在病床做復健的照片。(圖截取自雷納Instagram)

「鷹眼」遭鏟雪車碾後 再更新傷勢：斷了30根骨頭

2023-01-21 14:51

超人氣

更多 >
獨家╱這種信封惹禍？華男4000元支票被盜 醫保慘遭停

獨家╱這種信封惹禍？華男4000元支票被盜 醫保慘遭停
領社安金需要報稅嗎？專家：取決於幾項因素

領社安金需要報稅嗎？專家：取決於幾項因素
法醫公布蒙市槍案11名遇難者姓名 大部分是華裔

法醫公布蒙市槍案11名遇難者姓名 大部分是華裔
新聞周刊：陳友艮是美國10年來大規模槍擊案最年長兇嫌

新聞周刊：陳友艮是美國10年來大規模槍擊案最年長兇嫌
去坎昆旅遊要小心了 國務院發警告

去坎昆旅遊要小心了 國務院發警告